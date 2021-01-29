Sahte Gelin Çılgına Döndü! Aldatıldığını Öğrenince Stüdyo Duman Oldu! Didem Arslan Yılmaz Bile Şok Oldu!
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 118. bölümde aldatma iddiaları herkesi şaşkına çevirdi. Sahte gelin davasının odağındaki isim Emrah’ın eski sevgilisi canlı yayına katılınca ortalık karıştı.
Show TV’de ekranlara gelen ' Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programındaki sahte gelin gündemin en konuşulan olayları arasında. Antalya’da yaşayan Dilek Köse, kızı Melisay Tosun’un 4 sene önce evlilik çetesine katıldığını ve insanları evlenme vaadiyle dolandırdığını söyleyerek Didem Arslan Yılmaz'a başvurdu. Kızını kurtarmak isteyen anne Dilek Köse gözyaşları içinde kızıyla konuştu.
Canlı yayına katılan Melisay hem suçunu itiraf etmiş hem de eski eşi Emirhan Arslan’ın kendisini evlilik çetesine soktuğunu açıklamıştı. Evlilik vaadiyle dolandırdığı mağdurlardan aldığı altınlara eski eşi Emirhan’ın el koyduğunu söyleyen genç kadın, canlı yayında Emirhan ile yüzleşti. Daha sonra birçok suça karıştığı ortaya çıkan Emirhan canlı yayında gözaltına alındı.
29 Oca 2021 - 22:44 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.