Survivor Poyraz'ın Hakaret İçerikli Paylaşımı Sosyal Medyayı Şok Etti! Masterchef Uğur'un Kaderini Mi Paylaşacak? Acun Ilıcalı'dan Hamle Bekleniyor!

Survivor’ın Gönüllüler takımında yer alan Poyraz başarılı performansıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekerek, hayranları tarafından mercek altına alındı. Gündemde adından sık sık söz ettiren Poyraz’ın uzun zaman önce sosyal medya hesabında paylaştığı o gönderi akıllara durgunluk getirdi. Acun Ilıcalı’nın bu konuda hassas olduğunu belirten kitle, ünlü televizyoncunun bu duruma nasıl bir müdahale yapacağını merak etmeye başladı.

Masterchef Türkiye’nin yarışmacı kadrosunda yer alan Uğur Yılmaz Deniz, programa katılmadan önce yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı’nın dikkatini çekmiş ve uygunsuz sözler sarf etmesiyle beraber yarışmadan diskalifiye edilmişti. Bu durumun ardından Survivor 2021 sezonunda yer alan Poyraz’ın sosyal medya paylaşımı akıllara bu konuyu getirdi. Herkes o paylaşım karşısında Poyraz’ın diskalifiye edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.