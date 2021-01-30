Survivor Poyraz'ın Hakaret İçerikli Paylaşımı Sosyal Medyayı Şok Etti! Masterchef Uğur'un Kaderini Mi Paylaşacak? Acun Ilıcalı'dan Hamle Bekleniyor!
Survivor yeni sezonuna başlamasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Programın yarışmacı kadrosunda yer alan isimler şimdiden gündeme isimlerini kazıtarak, izleyici tarafından yakın takibe alındı. Survivor’da yer alan yarışmacıların sosyal medya hesaplarını inceleyen kullanıcılar, Poyraz’ın o paylaşımı karşısında büyük bir şok yaşadı. Herkes bu paylaşımın ardından Poyraz’ın Masterchef Uğur’la aynı kaderi paylaşacağını düşünmeye başladı.
Survivor’ın Gönüllüler takımında yer alan Poyraz başarılı performansıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekerek, hayranları tarafından mercek altına alındı. Gündemde adından sık sık söz ettiren Poyraz’ın uzun zaman önce sosyal medya hesabında paylaştığı o gönderi akıllara durgunluk getirdi. Acun Ilıcalı’nın bu konuda hassas olduğunu belirten kitle, ünlü televizyoncunun bu duruma nasıl bir müdahale yapacağını merak etmeye başladı.
Masterchef Türkiye’nin yarışmacı kadrosunda yer alan Uğur Yılmaz Deniz, programa katılmadan önce yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı’nın dikkatini çekmiş ve uygunsuz sözler sarf etmesiyle beraber yarışmadan diskalifiye edilmişti. Bu durumun ardından Survivor 2021 sezonunda yer alan Poyraz’ın sosyal medya paylaşımı akıllara bu konuyu getirdi. Herkes o paylaşım karşısında Poyraz’ın diskalifiye edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.
30 Oca 2021 - 12:11 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.