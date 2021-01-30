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- 30 Oca 2021 - 12:37 G: 30 Oca 2021 - 12:52

Fenomen Gelin Hanife Gürdal Hakarette Boyut Atladı! Ayrılık Açıklaması Olay Oldu! En Yakınlarına Bile...

İlk olarak Esra Erol’da seyircilerin karşısına çıkan Hanife Gürdal, uzun süre gündemi meşgul etmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanı sıra uzun bir süre önce evlendiği ve bir küsüp bir barıştığı eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık kararı aldığını, sosyal medya hesabında duyuran Hanife Gürdal takipçileri tarafından mercek altına alındı. Sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal’ın ayrılık kararını duyurduğunu dile getirdiği sözler ise kullanıcılar üzerinde şok etkisi yarattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Evlilik programlarından tanınan ve tavırlarıyla birçok kişinin dikkatini çeken Hanife Gürdal, kısa bir zaman diliminde sosyal medyada fenomen haline gelmişti. Fenomen gelin Hanife Gürdal, programa katıldığı ilk sıralarda tesettürlüydü. Daha sonra açılma kararı alan Gürdal, sosyal medya takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bunun ardından Kemal Ayvaz’la evlenen Hanife Gürdal, ayrılık kararıyla beraber yeniden gündeme geldi.

Katıldığı evlilik programlarıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran Hanife Gürdal, sosyal medya hesabında yaptığı boşanma açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı açıklamada ağıza alınmayacak cümlelere yer veren Gürdal, takipçilerine büyük bir şok yaşattı. Sürekli gelgitli bir ilişki yaşadığı Kemal Ayvaz’la boşanma kararı alan ünlü fenomen boşanma süreçleri hakkında da bilgi vermeyi ihmal etmedi.

30 Oca 2021 - 12:37 Ankara- Magazin

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