Masumlar Apartmanı Dizisinde Eziyet Dönemi Geliyor, Dizi Şimdi Başlıyor! Seyirciler Şokta Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu...

Geçtiğimiz günlerde herkesi şaşkına çeviren gelişmeler yaşanmıştı. İnci’nin Derenoğlu evine gelmesiyle dizide şenlik başladı. Safiye ve İnci arasında yaşanacakları merak eden seyirci 20. bölüm fragmanıyla merakını giderdi.

“4 Kere Çitile”



Fragmanın yayınlanmasının ardından herkes ekrana kilitlendi. Temizlik tulumu içinde görünen İnci “Kendimi ayda yürüyormuş gibi hissediyorum.” dese de Safiye’yi güldürmeyi başaramadı. Banyoda İnci’ye çamaşır yıkama tekniğini gösteren Safiye herkesi kahkahalara boğdu. “Önce akan suda yıkayacaksın her şeyi, tekrar leğene alacaksın, 4’er kez çitileyeceksin, suyunu boşaltmazsan kirli kalır, pis sudan dolayı da yeniden başlamak zorunda kalırsın.” demesiyle İnci’yi biraz yorsa da izleyenleri güldürdü. Han İnci’yi kucağına alıp yatak odasına götürdüğünde İnci’nin “Bunları yıkadın değil mi? Temizler?” demesi de herkesi kahkahalara boğdu.

