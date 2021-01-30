Ramo Dizisi Sefirin Kızı Dizisinin Taktiğini Uygularsa Yok Olacak! Sibel Diziye Veda Ederse Seyirci Çileden Çıkacak!

Show TV’nin en sevilen dizisi Ramo’nun dün akşam ekrana gelen 30. bölümünde ekranları salladı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Görkem Sevindik ve daha birçok başarılı ismin yer aldığı dizide, son bölümünde bomba gibi gelişmeler yaşandı, milyonlar gözyaşlarına boğuldu. Ramo, Sibel’den habersiz düğünlerini organize ederek büyük bir sürpriz yaptı. Çifti düğün heyecanı sardı ancak yaşanan beklenmedik gelişmeler düğün gününü bir felakete dönüştürdü.

Sibel, hiç bilmediği Gizem adında bir kız kardeşinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sibel’i zorla kaçıran Gizem, ona Nehir’in kendisini nasıl tehdit ettiğini anlattıktan sonra yanından ayrıldı. Gizem’in arkasında bıraktığı çantaya bakan Sibel ise Gizem ile kardeş olduklarını gösteren bir DNA testi sonucu buldu.

