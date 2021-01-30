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- 30 Oca 2021 - 13:44 G: 30 Oca 2021 - 13:55

Savaşçı Dizisinde Son Kez Kağan Bozok Rüzgarı Esecek! Berk Oktay Resmen Dizide! Vedası Ağır Olacak...

Uzun süredir akıbeti belli olmayan Savaşçı dizisi hakkında ortaya çıkan haberlerin ardı arkası kesilmiyordu. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan çoğu ismin ayrılmasıyla beraber herkes Savaşçı’nın final yapacağını düşünmüştü. Fakat dizinin final olacağı hakkında ne yapımcıdan ne de oyunculardan net bir açıklama gelmemişti. Geçtiğimiz günlerde ayrılan oyuncuların yerine yeni isimlerin gelmesiyle beraber her şey netlik kazandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Savaşçı dizisi 99. bölümünü yayınlamasının ardından sezon finali yapmış ve çekimlerini durdurmuştu. Dizinin yayın tarihinde yayınlanması beklenirken izleyici karşısına gelmemesi tüm dengeleri alt üst etti. Bununla beraber geçtiğimiz aylarda Savaşçı dizisinde Kağan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay’ın kadrodan ayrılması milyonları hayal kırıklığına uğratmıştı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Berk Oktay resmen gözüktü!

Savaşçı’nın bu sezonki kadrosunda ise Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Serenay Aktaş, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ve Zerrin Sümer gibi ünlü isimlerin yer alacağı kesinleşti.

30 Oca 2021 - 13:44 Ankara- Dizi Haberleri

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