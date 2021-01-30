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30 Oca 2021 - 13:44

Savaşçı Dizisinde Son Kez Kağan Bozok Rüzgarı Esecek! Berk Oktay Resmen Dizide! Vedası Ağır Olacak...

Uzun süredir akıbeti belli olmayan Savaşçı dizisi hakkında ortaya çıkan haberlerin ardı arkası kesilmiyordu. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan çoğu ismin ayrılmasıyla beraber herkes Savaşçı’nın final yapacağını düşünmüştü. Fakat dizinin final olacağı hakkında ne yapımcıdan ne de oyunculardan net bir açıklama gelmemişti. Geçtiğimiz günlerde ayrılan oyuncuların yerine yeni isimlerin gelmesiyle beraber her şey netlik kazandı.