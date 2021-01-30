Mercimek Kaç Dakikada Pişer? Mercimek Pişirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yarım su bardağı kadar olan miktarında 12 gram protein bulunan mercimek gerçek bir besin deposudur. Protein kaynağı olarak bilinen mercimek özellikle et tüketemeyen kişiler tarafından oldukça sık tüketilir. Potasyum ve demir açısından da zengin olan mercimek sadece tadı ile değil besin değeri ile de tercih edilmesi gereken besinlerden biridir.