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- 30 Oca 2021 - 17:02 G: 30 Oca 2021 - 17:05

Mercimek Kaç Dakikada Pişer? Mercimek Pişirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dünyada tarımına ilk başlanan bakliyatlardan biri olan mercimek, Türkiye’de ve özellikle Ortadoğu ülkelerinde en çok tüketilen gıdalardan biridir. Birçok türü bulunan mercimek ile salatadan çorbaya, ana yemeklerden hamur işine kadar birçok farklı lezzet yapılabilir. Çeşitliliği ile de sevilen mercimeğin besin değeri de son derece yüksektir.

Emre Okur
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Yarım su bardağı kadar olan miktarında 12 gram protein bulunan mercimek gerçek bir besin deposudur. Protein kaynağı olarak bilinen mercimek özellikle et tüketemeyen kişiler tarafından oldukça sık tüketilir. Potasyum ve demir açısından da zengin olan mercimek sadece tadı ile değil besin değeri ile de tercih edilmesi gereken besinlerden biridir.

30 Oca 2021 - 17:02 - Yeme & İçme

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