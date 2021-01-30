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- 30 Oca 2021 - 17:22 G: 30 Oca 2021 - 17:41

Neslihan Atagül'den Bomba Gibi Haber! Son Görüntüsü Şok Geçirtti! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunlarından ötürü ayrılan Neslihan Atagül, sosyal medya gündeminde uzun süre yer almış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı teşhisi konulan Atagül, hızla kilo vermeye başlamış ve sevenlerini endişelendirmişti. En sonunda diziden ayrılarak dinlenmeye karar veren oyuncunun sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyordu. Neslihan Atagül’den ilk görüntü geldi…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yakalandığı, “Geçirgen bağırsak sendromu” hastalığıyla beraber Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül, izleyici kitlesinin hüsran yaşamasına neden olmuş ve evinde istirahat etmeye başlamıştı. Herkes ünlü oyuncunun sağlık durumunu merak ederken geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan halleri herkesin daha çok endişe duymasına yol açmıştı. Bunun ardından Neslihan Atagül’den yeni paylaşım geldi.

Geçirdiği hastalık nedeniyle hızla kilo vermeye başlayan Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veriyordu. Fakat hastalığın nüksetmesinin ardından kadroya veda eden oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Binlerce kişi ünlü oyuncunun o halini merak ederek Google gibi arama motorlarında, “Neslihan Atagül’ün son hali, Neslihan Atagül’ün sağlık durumu” sorgularına yanıt aramaya başladılar.

30 Oca 2021 - 17:22 Ankara- Magazin

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