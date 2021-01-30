Kerem Bürsin Gelinlik Giyince Sosyal Medya Karıştı! Tepki Üzerine Tepki Aldı! "Hiç Yakışmış mı?"
Türkiye gündeminde adından sık sık söz ettiren Kerem Bürsin, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son zamanların en başarılı oyuncularından birisi olan Kerem Bürsin, başarılı performansıyla beraber sevenlerini ekranlara kilitliyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan karakterine hayat vermesinin yanı sıra dijital platformda da Aynen Aynen dizisinin kadrosunda yer alan oyuncunun son hali, sevenlerini hem güldürdü hem de sinirlendirdi.
FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrole hayat veren Kerem Bürsin beraberinde birçok projeyle de yakından ilgileniyor ve son derece başarılı işlere adım atıyor. BluTV’de yayınlanan Aynen Aynen dizisinde de başrole hayat veren oyuncunun geçtiğimiz gün setten bazı kareleri sosyal medya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca kişi Kerem Bürsin’in o hallerine bir anlam veremedi.
Dijital platform olan BluTV’de yayınlanan Aynen Aynen dizisinde Deniz karakterine hayat veren Kerem Bürsin, komik halleriyle beraber izleyici kitlesine eğlenceli anlar yaşatıyor. Kadın ve erkek ilişkisinin ele alındığı Aynen Aynen dizisinin son bölümünde Kerem Bürsin’in gelinlik giymesi sevenlerini büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Kimisi ünlü oyuncunun o halleri karşısında kahkahalarına engel olamazken kimisi de sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.