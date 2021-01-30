Kerem Bürsin Gelinlik Giyince Sosyal Medya Karıştı! Tepki Üzerine Tepki Aldı! "Hiç Yakışmış mı?"

FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrole hayat veren Kerem Bürsin beraberinde birçok projeyle de yakından ilgileniyor ve son derece başarılı işlere adım atıyor. BluTV’de yayınlanan Aynen Aynen dizisinde de başrole hayat veren oyuncunun geçtiğimiz gün setten bazı kareleri sosyal medya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca kişi Kerem Bürsin’in o hallerine bir anlam veremedi.

Dijital platform olan BluTV’de yayınlanan Aynen Aynen dizisinde Deniz karakterine hayat veren Kerem Bürsin, komik halleriyle beraber izleyici kitlesine eğlenceli anlar yaşatıyor. Kadın ve erkek ilişkisinin ele alındığı Aynen Aynen dizisinin son bölümünde Kerem Bürsin’in gelinlik giymesi sevenlerini büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Kimisi ünlü oyuncunun o halleri karşısında kahkahalarına engel olamazken kimisi de sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu.