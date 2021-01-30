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- 30 Oca 2021 - 17:47 G: 30 Oca 2021 - 18:18

Serdar Ortaç Şarkıcılığı Bırakıyor! Artık Oyuncu Olarak Ekranlara Gelecek! Fenomen Dizinin Kadrosunda...

Star Tv’nin sevilen dizisi Menajerimi Ara, yeni konuğuyla herkes şok oldu. Diziye yeni katılan isim, senaryosuyla yeni bir ses getirecek

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Star Tv’nin favorilerinden Menajerimi Ara dizisi, kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer alıyor. Pazar günlerinin fenomen dizisi yeni oyuncusuyla senaryoya heyecan getirecek.

Menajerimi Ara dizisine daha önce Gülben Ergen’in konuk olacağının duyurulduğu 23. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımıyla Serdar Ortaç, Ece Dizdar ve Oral Özer’in projeye konuk olduğu açıklandı. Pazar günü yayınlanacak olan yeni bölümde Canan Ergüder’in canlandırdığı hamilelik testinin sonucuyla şok yaşarken, Ahsen Eroğlu’nun hayat verdiği Dicle ise gizemli kişinin saldırısına uğruyor.

30 Oca 2021 - 17:47 Ankara- Magazin

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