Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Oca 2021 - 18:25 G: 30 Oca 2021 - 18:40

Esra Erol Konuğunu Stüdyodan ‘Defol’ Diyerek Kovdu! Gerilim Artınca Sinirler Bozuldu! 3 Çocuk Ortada Kaldı…

Esra Erol’da stüdyo karıştı. Salih, Nilüfer ve Mevla arasında gerilim arttı. Esra Erol, Salih’i stüdyodan kovdu. Kesilen yayının devamı merak konusu oldu. Herkesin konuştuğu bu olay Esra Erol’da gündeme geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol’un sunuculuğunu gerçekleştirdiği ‘Esra Erol’da‘ programı günler önce Hayriye Uysal’ın kızı Nilüfer için programa katılmasıyla gündüz kuşağına bomba gibi oturdu. Kızı Nilüfer’i arayan Hayriye Uysal, kızının yerini söyleyince herkesi şaşkına çevirdi. 19 yaşındaki Nilüfer, evli ve 3 çocuk babası Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirtince herkes şok oldu. Bu ifadelerin ardından Salih Kaya, Esra Erol’un canlı yayına bağlandı ve bu ifadeleri doğruladı. Nilüfer ile sevgili olduklarını ve eşiyle birlikte üçünün aynı evde yaşadığını söyledi.

3 çocuğu için eşi Salih ve sevgilisi Nilüfer ile aynı evde yaşayan Mevla Kaya da canlı yayına katıldı. Eşinin Nilüfer ile evlenebilmek için 'nikahını' vermesini istediğini belirten Mevla, hem onu hem de 3 çocuğunu yakmakla tehdit ettiğini açıkladı. Salih Kaya ise canlı yayında "hem Nilüfer’den hem Mevla’dan vazgeçmeyeceğim.” demesi üzerine herkes şok oldu.

30 Oca 2021 - 18:25 Ankara- Dizi Haberleri

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol Sinirden Kriz Geçirdi! Kocası İki Kadınla Yaşamak İstedi, O Boşanmak İstemedi! Neler Oluyor? mask
Esra Erol Sinirden Kriz Geçirdi! Kocası İki Kadınla Yaşamak İstedi, O Boşanmak İstemedi! Neler Oluyor?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bir Kadın Çocuğunu da Aldı, Kocası Varken Kocaya Kaçtı! Hava Alacağım Demişti, Sosyal Medyadan Tepki Aldı! Bir Aile Dağılıp Gitti… mask
Esra Erol’da Bir Kadın Çocuğunu da Aldı, Kocası Varken Kocaya Kaçtı! Hava Alacağım Demişti, Sosyal Medyadan Tepki Aldı! Bir Aile Dağılıp Gitti…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Gencecik Kız Markete Diye Çıktı; Şehir Değiştirdi, Kocaya Kaçtı! Bir Aile Dağılıp Gitti, Acılı Anne Feryadını 83 Milyona Duyurdu! mask
Esra Erol’da Gencecik Kız Markete Diye Çıktı; Şehir Değiştirdi, Kocaya Kaçtı! Bir Aile Dağılıp Gitti, Acılı Anne Feryadını 83 Milyona Duyurdu!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bir Aile Dağıldı, Gitti! Esra Erol Kanıtlarıyla Konuştu, Kadın İnanmadı! Annesini Canlı Yayında Ret Etti! mask
Esra Erol’da Bir Aile Dağıldı, Gitti! Esra Erol Kanıtlarıyla Konuştu, Kadın İnanmadı! Annesini Canlı Yayında Ret Etti!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol Sonunda Çileden Çıktı! Hem Nişanlandı Hem de Sevmiyorum Dedi! Bahar ve İslam’ın Sonu Ne Olacak? mask
Esra Erol Sonunda Çileden Çıktı! Hem Nişanlandı Hem de Sevmiyorum Dedi! Bahar ve İslam’ın Sonu Ne Olacak?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Menajerimi Ara Dizisinde Bomba Transferler: Dizide Popçu Rüzgarı Esiyor! mask
Menajerimi Ara Dizisinde Bomba Transferler: Dizide Popçu Rüzgarı Esiyor!
Serdar Ortaç Şarkıcılığı Bırakıyor! Artık Oyuncu Olarak Ekranlara Gelecek! Fenomen Dizinin Kadrosunda... mask
Serdar Ortaç Şarkıcılığı Bırakıyor! Artık Oyuncu Olarak Ekranlara Gelecek! Fenomen Dizinin Kadrosunda...
Kerem Bürsin Gelinlik Giyince Sosyal Medya Karıştı! Tepki Üzerine Tepki Aldı! "Hiç Yakışmış mı?" mask
Kerem Bürsin Gelinlik Giyince Sosyal Medya Karıştı! Tepki Üzerine Tepki Aldı! "Hiç Yakışmış mı?"
Neslihan Atagül'den Bomba Gibi Haber! Son Görüntüsü Şok Geçirtti! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Neslihan Atagül'den Bomba Gibi Haber! Son Görüntüsü Şok Geçirtti! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Mercimek Kaç Dakikada Pişer? Mercimek Pişirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler mask
Mercimek Kaç Dakikada Pişer? Mercimek Pişirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kırmızı Oda Dizisindeki O Sahne Seyirciyi Çılgına Döndürdü! RTÜK Harekete Geçecek Mi? Neler Oluyor? mask
Kırmızı Oda Dizisindeki O Sahne Seyirciyi Çılgına Döndürdü! RTÜK Harekete Geçecek Mi? Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL