Esra Erol Konuğunu Stüdyodan ‘Defol’ Diyerek Kovdu! Gerilim Artınca Sinirler Bozuldu! 3 Çocuk Ortada Kaldı…
Esra Erol’da stüdyo karıştı. Salih, Nilüfer ve Mevla arasında gerilim arttı. Esra Erol, Salih’i stüdyodan kovdu. Kesilen yayının devamı merak konusu oldu. Herkesin konuştuğu bu olay Esra Erol’da gündeme geldi.
Esra Erol’un sunuculuğunu gerçekleştirdiği ‘Esra Erol’da‘ programı günler önce Hayriye Uysal’ın kızı Nilüfer için programa katılmasıyla gündüz kuşağına bomba gibi oturdu. Kızı Nilüfer’i arayan Hayriye Uysal, kızının yerini söyleyince herkesi şaşkına çevirdi. 19 yaşındaki Nilüfer, evli ve 3 çocuk babası Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirtince herkes şok oldu. Bu ifadelerin ardından Salih Kaya, Esra Erol’un canlı yayına bağlandı ve bu ifadeleri doğruladı. Nilüfer ile sevgili olduklarını ve eşiyle birlikte üçünün aynı evde yaşadığını söyledi.
3 çocuğu için eşi Salih ve sevgilisi Nilüfer ile aynı evde yaşayan Mevla Kaya da canlı yayına katıldı. Eşinin Nilüfer ile evlenebilmek için 'nikahını' vermesini istediğini belirten Mevla, hem onu hem de 3 çocuğunu yakmakla tehdit ettiğini açıkladı. Salih Kaya ise canlı yayında "hem Nilüfer’den hem Mevla’dan vazgeçmeyeceğim.” demesi üzerine herkes şok oldu.
30 Oca 2021 - 18:25 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.