Esra Erol Konuğunu Stüdyodan ‘Defol’ Diyerek Kovdu! Gerilim Artınca Sinirler Bozuldu! 3 Çocuk Ortada Kaldı…

Esra Erol’un sunuculuğunu gerçekleştirdiği ‘Esra Erol’da‘ programı günler önce Hayriye Uysal’ın kızı Nilüfer için programa katılmasıyla gündüz kuşağına bomba gibi oturdu. Kızı Nilüfer’i arayan Hayriye Uysal, kızının yerini söyleyince herkesi şaşkına çevirdi. 19 yaşındaki Nilüfer, evli ve 3 çocuk babası Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirtince herkes şok oldu. Bu ifadelerin ardından Salih Kaya, Esra Erol’un canlı yayına bağlandı ve bu ifadeleri doğruladı. Nilüfer ile sevgili olduklarını ve eşiyle birlikte üçünün aynı evde yaşadığını söyledi.

3 çocuğu için eşi Salih ve sevgilisi Nilüfer ile aynı evde yaşayan Mevla Kaya da canlı yayına katıldı. Eşinin Nilüfer ile evlenebilmek için 'nikahını' vermesini istediğini belirten Mevla, hem onu hem de 3 çocuğunu yakmakla tehdit ettiğini açıkladı. Salih Kaya ise canlı yayında "hem Nilüfer’den hem Mevla’dan vazgeçmeyeceğim.” demesi üzerine herkes şok oldu.