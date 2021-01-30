Masumlar Apartmanı Dizisine Bir İsim Daha Katılıyor! Karakteri Şok Edecek! Hasibe'yle Bağlantısı Ne?

Yayına başladığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi reytingleri kırmaya devam ediyor. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde oynadıkları diziye yeni karakterlerin katılımı da hız kesmeden devam ediyor. En son Safiye’nin annesi Hasibe katılmıştı diziye. Yeni gelen isim ise herkesi şaşkına çevirdi.

Safiye’nin annesini sık sık halüsinasyon olarak görüyorduk, bu sefer tamamen Hasibe’nin geçmişine değinilecek. Safiye’nin annesi ile yaşadığı problemler sonrasında, anne Hasibe’nin geçmişine gidilmeye başlandı. Geçtiğimiz bölümde kısa da olsa bir sahnede Hasibe’nin annesi de yer almıştı. Tıpkı kendi çocuklarına yaptığı baskıyı, Hasibe’nin de annesinden gördüğü anlaşılmıştı.