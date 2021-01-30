Masumlar Apartmanı Dizisine Bir İsim Daha Katılıyor! Karakteri Şok Edecek! Hasibe'yle Bağlantısı Ne?
TRT1 ekranlarının favori dizisi Masumlar Apartmanı, Pazartesi günlerini sallamaya devam ediyor. Diziye yeni gelen isim herkesi şaşkına çevirecek.
Yayına başladığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi reytingleri kırmaya devam ediyor. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde oynadıkları diziye yeni karakterlerin katılımı da hız kesmeden devam ediyor. En son Safiye’nin annesi Hasibe katılmıştı diziye. Yeni gelen isim ise herkesi şaşkına çevirdi.
Safiye’nin annesini sık sık halüsinasyon olarak görüyorduk, bu sefer tamamen Hasibe’nin geçmişine değinilecek. Safiye’nin annesi ile yaşadığı problemler sonrasında, anne Hasibe’nin geçmişine gidilmeye başlandı. Geçtiğimiz bölümde kısa da olsa bir sahnede Hasibe’nin annesi de yer almıştı. Tıpkı kendi çocuklarına yaptığı baskıyı, Hasibe’nin de annesinden gördüğü anlaşılmıştı.
30 Oca 2021 - 18:48 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.