Somer Şef Yeme – İçme Sektörüne İsyan Etti! Yetkililere Seslendi, Çaresiz Kaldığını Duyurdu! Destek Üzerine Destek Yağıyor…
Masterchef Türkiye’nin en gözde jüri üyelerinden birisi olan Somer Sivrioğlu, kariyer hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alıyor. Masterchef’in bitmesinin ardından Exxen’de yayınlanan Masterchef Junior programına geçen Somer Şef, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanı sıra geçen gün sosyal medya hesabında yeme – içme sektörü hakkında paylaşım yapan Somer Şef’e destek üzerine destek geldi.
Masterchef Türkiye’nin birincisi açıklanınca program bu sezonu noktaladı ve yapımcısı gelecek sezon yeni yarışmacılarla beraber ekranlarda yer alacağını belirtti. Masterchef’in jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu ise yaptığı paylaşımla beraber, hayranları tarafından mercek altına alındı. Ünlü şefin takipçileri Somer Sivrioğlu’nun yeme – içme sektörü hakkında yaptığı paylaşımın çok doğru olduğunu yaptığı yorumlarla belirtti.
49 yaşında olan ünlü şef Somer Sivrioğlu Masterchef programının devam ettiği süre zarfında sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle izleniyordu. Ünlü şefin giyim tarzı ve konuşması tüm dikkatleri üzerine çekerken son derece duygusal olduğu da takipçileri tarafından dile getiriliyordu. Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Somer Şef’in yeni gönderisi beraberinde birçok konuyu getirdi.
30 Oca 2021 - 18:55 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.