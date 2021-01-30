Somer Şef Yeme – İçme Sektörüne İsyan Etti! Yetkililere Seslendi, Çaresiz Kaldığını Duyurdu! Destek Üzerine Destek Yağıyor…

Masterchef Türkiye’nin birincisi açıklanınca program bu sezonu noktaladı ve yapımcısı gelecek sezon yeni yarışmacılarla beraber ekranlarda yer alacağını belirtti. Masterchef’in jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu ise yaptığı paylaşımla beraber, hayranları tarafından mercek altına alındı. Ünlü şefin takipçileri Somer Sivrioğlu’nun yeme – içme sektörü hakkında yaptığı paylaşımın çok doğru olduğunu yaptığı yorumlarla belirtti.

49 yaşında olan ünlü şef Somer Sivrioğlu Masterchef programının devam ettiği süre zarfında sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle izleniyordu. Ünlü şefin giyim tarzı ve konuşması tüm dikkatleri üzerine çekerken son derece duygusal olduğu da takipçileri tarafından dile getiriliyordu. Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Somer Şef’in yeni gönderisi beraberinde birçok konuyu getirdi.