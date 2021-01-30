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- 30 Oca 2021 - 21:43 G: 30 Oca 2021 - 22:02

Kırmızı Oda Dizisinde Boncuk'un Ayrıldığı Kesinleşti! Paylaşımıyla Resmen Duyurdu! Bir Hikaye Daha Bitti!

Tv8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen ve Burak Sevinç yer alıyor. Bunun yanı sıra diziye zaman zaman konuk olarak gelen oyuncular farklı hayat hikayelerine dokunuşlarda bulunarak, Kırmızı Oda izleyici kitlesi tarafından tam puan alıyor. Bu oyuncuların kadrodan ayrılması herkesi hayal kırıklığına uğratıyor. Konuk oyuncu olarak kadroda yer alan Boncuk’un vedası ise kesinleşti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kırmızı Oda, yayınladığı son bölümle beraber izleyici kitlesi üzerinde büyük bir uyandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve Doktor Ayşe karakterine hayat veren Meriç Aral, son bölümde ekranlara veda ederek sevenlerinin hüzünlenmesine neden oldu. Bunun yanı sıra Boncuk’un geçirdiği talihsiz kaza sonrasında seyirci oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı.

Yayınladığı her bölümde izleyici üzerinde etki bırakan Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde Burcu Biricik’in hayat verdiği Boncuk karakterinin yaşadığı olaylar herkesi derinden yaraladı. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan olaylarda, karakterlerin çocukluktan bu yana yaşadığı travmaların etkisinden kurtulamayan Boncuk, son bölüme adeta damga vurdu. Herkes Boncuk’un geldiği duruma şaşırırken akıbetinin ne olacağını merak etti.

30 Oca 2021 - 21:43 Ankara- Dizi Fragmanları

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