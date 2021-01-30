Kırmızı Oda Dizisinde Boncuk'un Ayrıldığı Kesinleşti! Paylaşımıyla Resmen Duyurdu! Bir Hikaye Daha Bitti!

Son zamanların en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kırmızı Oda, yayınladığı son bölümle beraber izleyici kitlesi üzerinde büyük bir uyandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve Doktor Ayşe karakterine hayat veren Meriç Aral, son bölümde ekranlara veda ederek sevenlerinin hüzünlenmesine neden oldu. Bunun yanı sıra Boncuk’un geçirdiği talihsiz kaza sonrasında seyirci oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı.

Yayınladığı her bölümde izleyici üzerinde etki bırakan Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde Burcu Biricik’in hayat verdiği Boncuk karakterinin yaşadığı olaylar herkesi derinden yaraladı. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan olaylarda, karakterlerin çocukluktan bu yana yaşadığı travmaların etkisinden kurtulamayan Boncuk, son bölüme adeta damga vurdu. Herkes Boncuk’un geldiği duruma şaşırırken akıbetinin ne olacağını merak etti.