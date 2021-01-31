Ankara Koronavirüs Salgınında Beklenenin Tam Tersi Yaşandı! Şubat’ta Yasaklar Bitiyor Deniliyordu, Tam Tersi Oldu! Uzmanlardan Uyarılar Sert Bir Şekilde Geliyor…

Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar son zamanlarda düşüş gösteren vaka sayılarının ardından tüm dikkatlerini kısıtlamaların ne zaman son verileceğine çevirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra aşı çalışmalarında nasıl bir noktaya gelindiği de yine vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabında aşı süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

Yaptığı açıklamalarda aşının son derece önemli olduğunu vurgulayan Koca, “Mutasyona uğrayan virüsün aşı çalışmalarına henüz bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen zamanlarda yeni virüsün aşı çalışmalarına etkisinin görüleceği düşünülmektedir. Bununla beraber tedarik programa göre aşı sevkiyatı devam edecek. Yapmamız gereken tek şey maska, mesafe ve hijyen kurallarına istikrarlı bir şekilde uyum sağlamaktır!” sözlerine dile getirdi.