Ankara Koronavirüs Salgınında Beklenenin Tam Tersi Yaşandı! Şubat’ta Yasaklar Bitiyor Deniliyordu, Tam Tersi Oldu! Uzmanlardan Uyarılar Sert Bir Şekilde Geliyor…
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun süredir Türkiye’de boy gösteren Koronavirüs geçtiğimiz aylarda mutasyona uğramış ve herkesi büyük bir tedirginliğin içerisine sürüklemişti. Bununla beraber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 ilde yeni mutasyonlu vaka sayısının 128’e yükseldiğini dile getirmişti. Konu hakkında yapılan açıklamalarla beraber herkes Türkiye Koronavirüs tablosunu merak etmeye başladı.
Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar son zamanlarda düşüş gösteren vaka sayılarının ardından tüm dikkatlerini kısıtlamaların ne zaman son verileceğine çevirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra aşı çalışmalarında nasıl bir noktaya gelindiği de yine vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabında aşı süreci hakkında bilgilendirme yaptı.
Yaptığı açıklamalarda aşının son derece önemli olduğunu vurgulayan Koca, “Mutasyona uğrayan virüsün aşı çalışmalarına henüz bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen zamanlarda yeni virüsün aşı çalışmalarına etkisinin görüleceği düşünülmektedir. Bununla beraber tedarik programa göre aşı sevkiyatı devam edecek. Yapmamız gereken tek şey maska, mesafe ve hijyen kurallarına istikrarlı bir şekilde uyum sağlamaktır!” sözlerine dile getirdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.