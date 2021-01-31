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- 31 Oca 2021 - 11:20 G: 31 Oca 2021 - 11:24

İbo Show'da Olay Sözler! Bülent Serttaş Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! "Arkasından Konuşmayan..."

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni İbo Show, yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Tüm Türkiye’nin severek izlediği İbo Show programı 9 yıl aradan sonra yeniden seyirci karşısına çıktı. Hala eski günlerdeki gibi büyük bir ilgiyle izlenen İbo Show’un yayınlanan yeni bölümünde Bülent Serttaş’ın sözleri gündeme damga vurdu. Herkes o sözleri merak ederken, İbrahim Tatlıses’in duygusal anları ise gözlerden kaçmadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

11. bölümü ile izleyici karşısına çıkan İbo Show’un bu haftaki konukları Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay oldu. Programda son derece eğlenceli anlar yaşanırken sık sık nostaljik görüntülere de yer verildi. Bülent Serttaş’ın dile getirdiği sözlerin ardından İbrahim Tatlıses’e söylediği şarkı ise hem Tatlıses’i hem de seyirciyi gözyaşlarına boğdu. Bunun yanı sıra izleyici, Bülent Serttaş’ın sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show, Cumartesi akşamlarının en gözde programları arasında yer alıyor. Her hafta farklı konukların geldiği programın son bölümünde ortaya çıkan konuşmalar, seyirci üzerinde şok üstüne şok yarattı. Milyonlarca kişi Bülent Serttaş’ın o sözleri dile getirmesinin altında yatan sebebi merak etmeye başladı.

31 Oca 2021 - 11:20 Ankara- Dizi Haberleri

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