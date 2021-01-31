Sen Çal Kapımı Dizisinde Ne Pencere Kaldı, Ne Kapı! Eda'nın Öfkesi Her Yeri Kapladı! Sinir Krizi Geçirdi...

Kerem Bürsin, Hande Erçel, Bige Önal, Melisa Döngel, Sarp Bozkurti Neslihan Yeldan ve daha birçok başarılı ismin kadrosunda bulunduğu dizi Sen Çal Kapımı, Fox Tv’nin favori dizileri arasında. Sevilen dizi, 30. bölüm fragmanıyla yine tüm seyirciyi ekrana kilitledi. Eda’nın kendini hatırlatma çabası herkesi hüzünlendirdi.

Geçtiğimiz bölümde yaşananlar herkesin gözünü doldurmuştu. Eda ve Serkan’ın düğün gününde Serkan, iş için İtalya’ya gitti ve Eda uçağının düştüğünü öğrendi. Gelinlikleriyle yere yığılan Eda, gözü yaşlı şekilde Serkan’ı beklemeye başladı. Aradan geçen 2 ayın sonunda Serkan Selin ile el ele geri döndü. Herkesi şaşırtan o sahnelerde, Eda’nın kendini hatırlatmaya çalışması da yürek burkan sahnelerden biriydi.