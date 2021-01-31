Sen Çal Kapımı Dizisinde Ne Pencere Kaldı, Ne Kapı! Eda'nın Öfkesi Her Yeri Kapladı! Sinir Krizi Geçirdi...
Serkan’ın Eda’yı hatırlamamasıyla Eda sinir krizi geçirdi. Eda dağ evine gitti, Serkan’a hiçbir şey hatırlatamadı. Her şeyi kırıp döken Eda, anıları Serkan’a fırlattı çekip gitti. Serkan ne yapacağını şaşırdı. Anılar, fotoğraflar Serkan’a bir şeyler hatırlatabilecek mi? Yayınlanan fragmanda oluşan sorular 30. bölümde son bulacak.
Kerem Bürsin, Hande Erçel, Bige Önal, Melisa Döngel, Sarp Bozkurti Neslihan Yeldan ve daha birçok başarılı ismin kadrosunda bulunduğu dizi Sen Çal Kapımı, Fox Tv’nin favori dizileri arasında. Sevilen dizi, 30. bölüm fragmanıyla yine tüm seyirciyi ekrana kilitledi. Eda’nın kendini hatırlatma çabası herkesi hüzünlendirdi.
Geçtiğimiz bölümde yaşananlar herkesin gözünü doldurmuştu. Eda ve Serkan’ın düğün gününde Serkan, iş için İtalya’ya gitti ve Eda uçağının düştüğünü öğrendi. Gelinlikleriyle yere yığılan Eda, gözü yaşlı şekilde Serkan’ı beklemeye başladı. Aradan geçen 2 ayın sonunda Serkan Selin ile el ele geri döndü. Herkesi şaşırtan o sahnelerde, Eda’nın kendini hatırlatmaya çalışması da yürek burkan sahnelerden biriydi.
31 Oca 2021 - 11:36 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.