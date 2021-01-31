Nilperi Şahinkaya'dan Yatak Sahnesini Şok Sözlerle Açıkladı! Dizi RTÜK'e Şikayet Edilince İşler Karıştı!
FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan Nilperi Şahinkaya, sevenlerini mutlu etmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bugüne kadar birçok projede yer alan ve başarılı performansıyla adını dizi tarihine kazıyan ünlü oyuncunun, Yasak Elma dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümündeki o sahnesi, sosyal medya gündeminin altını üstüne getirdi. Nilperi Şahinkaya yatak sahnesi hakkında açıklamalarda bulundu…
Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya Bahar karakterine hayat vermesiyle beraber diziyi çok farklı bir boyuta taşıdı. Entrikaların sık sık yer aldığı dizide Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya’nın yatak sahnesi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi o sahnelerden rahatsız olduğunu dile getirerek RTÜK’e şikayette bulunduklarını belirtti. Bunun ardından Şahinkaya, açıklama yapma gereği duydu.
Yasak Elma dizisinde Bahar karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya, ekranların en gözde dizilerinden birisi olan Yasak Elma’yı başarılı performansı ile ikiye katladı. Hasan Ali karakterinin ölen eşi Filiz’in yeğeni Bahar’a hayat veren oyuncu, dizinin son bölümünde Yıldız’la evli olan Çağatay’la beraber yatak sahnesi izleyenlerin büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Ünlü oyunu konu hakkında açıklama yapmayı ihmal etmedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.