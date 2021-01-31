Haberler Ankara Haberler Ankara
- 31 Oca 2021 - 13:18 G: 31 Oca 2021 - 13:54

Nilperi Şahinkaya'dan Yatak Sahnesini Şok Sözlerle Açıkladı! Dizi RTÜK'e Şikayet Edilince İşler Karıştı!

FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan Nilperi Şahinkaya, sevenlerini mutlu etmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bugüne kadar birçok projede yer alan ve başarılı performansıyla adını dizi tarihine kazıyan ünlü oyuncunun, Yasak Elma dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümündeki o sahnesi, sosyal medya gündeminin altını üstüne getirdi. Nilperi Şahinkaya yatak sahnesi hakkında açıklamalarda bulundu…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya Bahar karakterine hayat vermesiyle beraber diziyi çok farklı bir boyuta taşıdı. Entrikaların sık sık yer aldığı dizide Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya’nın yatak sahnesi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi o sahnelerden rahatsız olduğunu dile getirerek RTÜK’e şikayette bulunduklarını belirtti. Bunun ardından Şahinkaya, açıklama yapma gereği duydu.

Yasak Elma dizisinde Bahar karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya, ekranların en gözde dizilerinden birisi olan Yasak Elma’yı başarılı performansı ile ikiye katladı. Hasan Ali karakterinin ölen eşi Filiz’in yeğeni Bahar’a hayat veren oyuncu, dizinin son bölümünde Yıldız’la evli olan Çağatay’la beraber yatak sahnesi izleyenlerin büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Ünlü oyunu konu hakkında açıklama yapmayı ihmal etmedi.

31 Oca 2021 - 13:18 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Kırdı Geçirdi! Her Şeye Gülen Adam Katılınca Seyirciler Kendini Tutmadı! mask
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Kırdı Geçirdi! Her Şeye Gülen Adam Katılınca Seyirciler Kendini Tutmadı!
Aslı Enver ve Murat Boz Barıştı Mı? Aslı Enver'den Gelen Hamle Şok Etti! Yoksa... mask
Aslı Enver ve Murat Boz Barıştı Mı? Aslı Enver'den Gelen Hamle Şok Etti! Yoksa...
Bülent Serttaş Saç Ektirdi Mi? İbo Show’un Konuğu Bülent Serttaş Saçı Protez Mi? mask
Bülent Serttaş Saç Ektirdi Mi? İbo Show’un Konuğu Bülent Serttaş Saçı Protez Mi?
Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı Dizisinden Ayrılmasının Sebebi Resmen Ortaya Çıktı! Sağlık Sorunları Denilmişti Ama Yeni Projeye Başlıyor! mask
Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı Dizisinden Ayrılmasının Sebebi Resmen Ortaya Çıktı! Sağlık Sorunları Denilmişti Ama Yeni Projeye Başlıyor!
Serdar Ortaç Şarkıcılığı Bırakıyor! Artık Oyuncu Olarak Ekranlara Gelecek! Fenomen Dizinin Kadrosunda... mask
Serdar Ortaç Şarkıcılığı Bırakıyor! Artık Oyuncu Olarak Ekranlara Gelecek! Fenomen Dizinin Kadrosunda...
Kerem Bürsin Gelinlik Giyince Sosyal Medya Karıştı! Tepki Üzerine Tepki Aldı! "Hiç Yakışmış mı?" mask
Kerem Bürsin Gelinlik Giyince Sosyal Medya Karıştı! Tepki Üzerine Tepki Aldı! "Hiç Yakışmış mı?"
Nilperi Şahinkaya’dan Olay Gaf: Bakın Kerem Bürsin Ve Hande Erçel Hakkında Ağzından Bu Sefer Ne Kaçırdı? mask
Nilperi Şahinkaya’dan Olay Gaf: Bakın Kerem Bürsin Ve Hande Erçel Hakkında Ağzından Bu Sefer Ne Kaçırdı?
Survivor Poyraz Reynmen'e Tıpatıp Benzeyince Sosyal Medya Karıştı! Türkiye'nin Gündemi Oldu! Alakaları Ne? mask
Survivor Poyraz Reynmen'e Tıpatıp Benzeyince Sosyal Medya Karıştı! Türkiye'nin Gündemi Oldu! Alakaları Ne?
Merve Boluğur Şarkıcılığı Çok Sevdi, Şarkı Okumak Kesmedi! Acemi Cadı’dan Elektro Pop Albümü Geliyor! mask
Merve Boluğur Şarkıcılığı Çok Sevdi, Şarkı Okumak Kesmedi! Acemi Cadı’dan Elektro Pop Albümü Geliyor!
Eda Ece Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Danilo Şef ve Eda Ece Arasında ve Var? Meğer Eda Ece... mask
Eda Ece Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Danilo Şef ve Eda Ece Arasında ve Var? Meğer Eda Ece...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sivas'ta kar altındaki "Hobbit Evleri" ilgi görüyor mask
Sivas'ta kar altındaki "Hobbit Evleri" ilgi görüyor
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapılarını Ankaralıya Açtı mask
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapılarını Ankaralıya Açtı
Sen Çal Kapımı Dizisinde Eda ve Serkan Aşkı Resmen Bitti! Serkan Artık Resmen Selin ile Evli... mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Eda ve Serkan Aşkı Resmen Bitti! Serkan Artık Resmen Selin ile Evli...
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Kırdı Geçirdi! Her Şeye Gülen Adam Katılınca Seyirciler Kendini Tutmadı! mask
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Kırdı Geçirdi! Her Şeye Gülen Adam Katılınca Seyirciler Kendini Tutmadı!
15 Şubat Pazartesi Okullar Açılacak Mı? Okulların Açılışı 15 Mart’a Ertelendi Mi? mask
15 Şubat Pazartesi Okullar Açılacak Mı? Okulların Açılışı 15 Mart’a Ertelendi Mi?
Doğu Anadolu'da 992 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor mask
Doğu Anadolu'da 992 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL