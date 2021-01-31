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- 31 Oca 2021 - 14:06 G: 31 Oca 2021 - 14:18

Doğduğun Ev Kaderindir'de O İsim Linç Üzerine Linç Yedi! Dizide Senaryo Seyircinin Bıkmasına Neden Oldu! "Sıkıldık Zeynep'in Mağdur Edebiyatından..."

Tv8 ekranlarının fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yayın hayatına hızla devam ediyor. Dizide meydana gelen sahneler izleyici üzerinde büyük bir etki bırakırken yayınlanan yeni bölüm fragmanında seyirci Zeynep’in sahneleriyle beraber sinirlerine hakim olamadı. Sosyal medya üzerinden ardı arkası kesilmeyen eleştirilerde bulunan seyirci, Zeynep karakterinden sıkıldığını dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İlk yayınlandığı günden bu yana 29. bölümüyle ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanın ardından sinirlerine engel olamayan seyirci, Zeynep’in son zamanlardaki tavırlarının çok değiştiğini ve kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini dile getirdi. Seyirci Zeynep’in ilk başlarda kadına şiddet konusunda çok duyarlı olduğunu, sonrasında ise eski Zeynep’in gittiğini yerine bambaşka bir insanın geldiğini ifade etti.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir’in hayat verdiği Zeynep karakterinin son zamanlardaki tavırları seyirciyi hem sinirlendirmeye hem de rahatsız etmeye başladı. Dizinin hayra kitlesi, “Sıkıldık Zeynep’in mağdur edebiyatından. Ne oluyorsa olsun ya çıksın kadrodan ya da adam akıllı canlandırsın karakterini!” sözlerini dile getirdi. Yaptıkları yorumlarla dizinin yapımcısına göndermede bulunan seyirci bu durumun bir an önce düzelmesini temenni etti.

31 Oca 2021 - 14:06 Ankara- Dizi Haberleri

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