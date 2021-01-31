Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha'nın Gideceği Doğrulandı! Demir Yeni Aşkını Buldu, Züleyha'ya Bir Şey Kalmadı!
Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman'ın ölümü izleyicileri şoke etmişti. Ardından Yılmaz karakterinin de diziden çıkması ile birlikte senaryonun nasıl ilerleyeceği merak konusu olmuştu. Bu vedaların ardından Züleyha’nın da diziden ayrılacağı öğrenildi. Züleyha’nın ölüm nedeni de izleyenleri yasa boğarken Demir ve Ümit arasındaki yakınlaşma da izleyenleri sinirlendirecek.
Kadrosunda Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Furkan Palalı ve Selin Yeninci’nin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’da dizisi, sansasyonel sahneleriyle akşama damgasını vurdu. İzleyenlerin aklını karıştıran bölümü yaktı kavurdu. Ümit karakterinin gelmesinin ardından ortalık iyice karıştı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin heyecanla beklenen 80. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanın ardından Hilal Altınbilek’in hayat verdiği Züleyha karakterinin diziden ayrılacağı doğrulandı. Züleyha’nın gidişi tüm seyirciyi hüzünlendirecek. Züleyha’nın gidişi dizinin yönünü bambaşka yöne çekecek.
31 Oca 2021 - 14:23 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.