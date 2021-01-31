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31 Oca 2021 - 14:23

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha'nın Gideceği Doğrulandı! Demir Yeni Aşkını Buldu, Züleyha'ya Bir Şey Kalmadı!

Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman'ın ölümü izleyicileri şoke etmişti. Ardından Yılmaz karakterinin de diziden çıkması ile birlikte senaryonun nasıl ilerleyeceği merak konusu olmuştu. Bu vedaların ardından Züleyha’nın da diziden ayrılacağı öğrenildi. Züleyha’nın ölüm nedeni de izleyenleri yasa boğarken Demir ve Ümit arasındaki yakınlaşma da izleyenleri sinirlendirecek.