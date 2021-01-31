Acun Ilıcalı İfşaların Önüne Geçmek İçin Hamle Değiştirdi! Artık Sistem Çok Farklı İşleyecek! Yeni Kurallar Belli...
Survivor 2021 sezonunun başlamasının ardından programın izleyici kitlesi yeni gelişmelerin yaşanmasıyla beraber tüm dikkatleri yarışmaya verdi. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunda olan Survivor hakkında son zamanlarda yapılan ifşaların ardı arkası kesilmiyordu. Acun Ilıcalı ise bu durumun önüne geçmek için ilk hamlesini yaptı ve sistemi değiştirdi. Yeni kuralların konulduğu Survivor, izleyici kitlesinin heyecanlanmasına neden oldu.
Son zamanlarda Survivor hakkında yapılan ifşaların ardı arkası kesilmiyor ve herkes edindiği ifşa bilgilerinden sonra programı izlemiyordu. Bu durum ise Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın reytinglerinin düşmesine neden oldu. Olayın farkına varan Acun Ilıcalı ise programda küçük bir sistem değişikliği yaparak bu durumun önüne geçti. Milyonlarca kişi Acun Ilıcalı’nın nasıl bir değişiklik yaptığını merak etmeye başladı.
Survivor hakkında yapılan ifşaların kaynağı belli olmasa da Acun Ilıcalı bu durumun farkına vardı ve reytinglerin yeniden eski haline dönmesi için Survivor’a yeni bir sistem getirdi. Bu sistemin ifşacıların önüne geçeceğini düşünen Ilıcalı, Survivor’ın yayınlanan son bölümünde yapılan değişikliği Ünlüler ve Gönüllüler takımına aktardı. Herkes yapılan bu değişiklik karşısında şaşkınlığına engel olamazken Acun Ilıcalı’nın açıklamasını merak etti.
31 Oca 2021 - 14:45 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.