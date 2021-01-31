Gönül Dağı Dizisinde Bir Aşk Söndü Gitti! Bir Adam Tüm Dengeleri Değiştirdi! "Sefer Gibi Olanlara Selam Olsun!"

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 14. bölümünde yayınlanan öyle bir sahne vardı ki, izleyenler ekran başında sinir krizi geçirdi. Zahide’ye olan aşkı için her şeyden vazgeçen, her türlü kararını destekleyen ve ona zarar gelmemesi için de kendisi zarar görmeyi kabul Sefer, aşkına yenik düştü ve olan yine ona oldu.

Ferdi Sancar’ın canlandırdığı Sefer karakteri öyle başarılı ki dizi hayranları Zahide & Sefer aşkına sıkıca tutunmuş durumda. Ecem Özkaya’nın canlandırdığı Zahide’nin çocukları yüzünden eski eşi ile arasında bir bağ var ve bunun kopması da imkansız. İşte eski eş Fikret de bu bağı -çocuklarını- kullanarak Sefer ile aşkına engel olmaya çalışıyor.