Gönül Dağı Dizisinde Bir Aşk Söndü Gitti! Bir Adam Tüm Dengeleri Değiştirdi! "Sefer Gibi Olanlara Selam Olsun!"
Gönül Dağı dizisinde her şey alt üst oldu. Zahide ve Sefer aşkı bitecek mi? Erkan’ın babasının yanına kaçması Zahide, Sefer ve Fikret’i karşı karşıya getirdi. Sefer’in yanında Fikret’i seçen Zahide, Sefer’i orada bırakıp Fikret’le gitti. Sefer öylece bakakaldı.
Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 14. bölümünde yayınlanan öyle bir sahne vardı ki, izleyenler ekran başında sinir krizi geçirdi. Zahide’ye olan aşkı için her şeyden vazgeçen, her türlü kararını destekleyen ve ona zarar gelmemesi için de kendisi zarar görmeyi kabul Sefer, aşkına yenik düştü ve olan yine ona oldu.
Ferdi Sancar’ın canlandırdığı Sefer karakteri öyle başarılı ki dizi hayranları Zahide & Sefer aşkına sıkıca tutunmuş durumda. Ecem Özkaya’nın canlandırdığı Zahide’nin çocukları yüzünden eski eşi ile arasında bir bağ var ve bunun kopması da imkansız. İşte eski eş Fikret de bu bağı -çocuklarını- kullanarak Sefer ile aşkına engel olmaya çalışıyor.
31 Oca 2021 - 15:24 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.