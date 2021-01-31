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- 31 Oca 2021 - 15:49 G: 31 Oca 2021 - 16:06

Masumlar Apartmanı Dizisinin İnci'sinin Sağlık Durumu Korkuttu! Diziye Veda Etmesi An Meselesi! Ne Olacak?

Trt1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin önemli oyuncularından birisi olan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanmış ve diziye 1 – 2 bölüm ara vermişti. Sağlık durumunun toparlanmasının ardından kadroya yeniden dahil olan oyuncu sevenlerini mutlu etmişti. Fakat oyuncunun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama beraberinde yeni konuları getirdi. Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı’ndan ayrılacak mı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakteri olan ve İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncunun açıklaması sosyal medya gündeminde deprem etkisi yaratırken herkes oyuncunun yeniden diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı. Hastalık itirafıyla dikkatleri üzerine çeken Abdullah, sevenlerini korkuttu.

Masumlar Apartmanı dizisi ile yıldızı parlayan Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla ilgili şok edici bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosuna kısa bir süre veda eden ünlü oyuncu beraberinde birçok konuyu getirmiş ve diziye dönmeme ihtimaliyle beraber herkesi şaşkına çevirmişti. Fakat oyuncunun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden Masumlar Apartmanı’nda boy göstermeye başladı.

31 Oca 2021 - 15:49 Ankara- Dizi Haberleri

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