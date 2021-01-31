Masumlar Apartmanı Dizisinin İnci'sinin Sağlık Durumu Korkuttu! Diziye Veda Etmesi An Meselesi! Ne Olacak?

Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakteri olan ve İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncunun açıklaması sosyal medya gündeminde deprem etkisi yaratırken herkes oyuncunun yeniden diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı. Hastalık itirafıyla dikkatleri üzerine çeken Abdullah, sevenlerini korkuttu.

Masumlar Apartmanı dizisi ile yıldızı parlayan Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla ilgili şok edici bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosuna kısa bir süre veda eden ünlü oyuncu beraberinde birçok konuyu getirmiş ve diziye dönmeme ihtimaliyle beraber herkesi şaşkına çevirmişti. Fakat oyuncunun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden Masumlar Apartmanı’nda boy göstermeye başladı.