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- 31 Oca 2021 - 16:15 G: 31 Oca 2021 - 16:24

Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Bu Sefer Gerçek Karakolda! Günü Olaylı Bitince Soluğu Orada Aldı! Kavga mı Edildi?

TV ekranlarının en uzun süren dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar, izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizide başrol olan Rıza Baba’ya hayat veren Zafer Ergin, geçtiğimiz günlerde muhabirlere yakalandı. O sırada bir tartışma yaşadığı görüntülenen Zafer Ergin tüm dikkatleri üzerine çekti. Olayın ardından soluğu karakolda alan usta oyuncu, sosyal medya gündeminde büyük bir yankı uyandırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

15 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanan ve soluksuz izlenen Arka Sokaklar dizisi ile adını tüm Türkiye’ye duyuran Zafer Ergin, izleyici kitlesi tarafından sevilmiş ve her bölümde mercek altında izlenmişti. Sadece Arka Sokaklar dizisi ile gündeme gelen oyuncu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, Etiler’de muhabirlere yakalandı. Oyuncunun birisiyle tartışması ise herkesi şaşkına çevirdi.

Ekranların en sevilen isimlerinden birisi olan ve Arka Sokaklar dizisi ile televizyon tarihine damga vuran Zafer Ergin, geçtiğimiz gün Etiler’de tartışma halindeyken muhabirlere yakalandı. Herkes usta oyuncunun neden tartıştığını merak ederken daha sonra karakola gittiğini öğrendi. Tartıştığı vatandaşla beraber önce karakola girdiği görülen Zafer Ergin sonrasında açıklama yaparak olaya netlik kazandırdı.

31 Oca 2021 - 16:15 Ankara- Magazin

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