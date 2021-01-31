Anasayfa/

Foto Galeri/

31 Oca 2021 - 17:25

İbo Show'da Olay Tartışma! Yer Kavgası Çıkınca Seyirciler Kriz Geçirdi! Ali Sunal Cevabını Verdi...

Yıllar sonra yeniden televizyon ekranlarına çıkan ve izleyici kitlesi ile buluşan İbo Show’da hem kahkaha hem de hüzün dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Programın her yeni bölümünde stüdyoya gelen ünlü isimler sohbetleri ve şarkılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İbo Show’un yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan tartışma seyircinin gözünden kaçmadı. Ali Sunal ise konuya dahil oldu ve cevabını verdi.