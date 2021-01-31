İbo Show'da Olay Tartışma! Yer Kavgası Çıkınca Seyirciler Kriz Geçirdi! Ali Sunal Cevabını Verdi...
Yıllar sonra yeniden televizyon ekranlarına çıkan ve izleyici kitlesi ile buluşan İbo Show’da hem kahkaha hem de hüzün dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Programın her yeni bölümünde stüdyoya gelen ünlü isimler sohbetleri ve şarkılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İbo Show’un yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan tartışma seyircinin gözünden kaçmadı. Ali Sunal ise konuya dahil oldu ve cevabını verdi.
İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunda olan İbo Show, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle beraber izleyici kitlesine heyecanlı dakikalar yaşattı. Milyonlarca kişi programa gelen konuklara beraber kahkahalarına engel olamadı. Bunun yanı sıra programda yer kavgasının çıkması seyirci üzerinde olumsuz bir etki bıraktı. Olayın ortasında cevabı veren Ali Sunal, izleyici tarafından mercek alına alındı.
Ekranların en gözde programlarından birisi olan İbo Show 11. yeni bölümüyle beraber cumartesi akşamı Star TV’de yayınlandı. İbo Show’un bu haftaki konukları arasında ise Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay yer aldı. Son derece eğlenceli anların yaşandığı programda bir anda yer kavgası çıkınca seyirci şaşkınlığına engel olamadı. O sahneler cumartesi akşamına adeta damga vurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.