Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Taktik Değiştirdi! Bu Sefer Barış Değil, Mehdi Üzerine Oynanıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir, son bölümüyle de izleyicileri ekran başına topladı. Mehdi’nin hapse girmesinin ardından olaylar iyice karıştı. Zeynep’in planları tutmadı. Bekir öldü, Mehdi’nin hapisten çıkması artık söz konusu değil. Mehdi’nin hapisten çıkamayacağının kesinleşmesinin ardından İbrahim Çelikkol’un diziden ayrılacağı iddiaları da gündeme geldi.
Tv8 ekranının sevilen dizisi Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir, yayınlandığı Çarşamba günlerinin odak noktası olmaya devam ediyor. Reytingleri alt üst eden dizi, yayınlanan 29. bölümüyle ekranların dramını arttırdı. Doğduğun Ev Kaderindir, 30. bölümden fragmanların yayınlanmasıyla birlikte seyircinin nabzını da yükseltmeyi başardı.
Zeynep’i kaçırdığı için hapse giren Mehdi, hapishanede de rahat durmayınca ortalık iyice karışmıştı. Mehdi’nin hapse girmesinden dolayı sorumlu tutulan Zeynep ise Mehdi ve ailesine yardım etmeye devam etti. Zeynep’in Mehdi’nin avukatlığını yapması da herkesi şaşkına çevirdi. Bekir’in başına gelenler Mehdi’nin sonunu getirdi.
31 Oca 2021 - 17:44 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.