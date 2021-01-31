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- 31 Oca 2021 - 17:55 G: 31 Oca 2021 - 18:14

Önce Güldür Güldür Dalga Geçmişti, Şimdi Melis Sezen Dalga Geçti! Kısasa Kısas Çekişme Başladı! Nasıl Bitecek?

Sadakatsiz dizisinin ‘sevilmeyen kadını’ Derin’i oynayan Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinin Güldür Güldür Show’da tiye alınmasıyla kahkahalarını tutamadı. Birçok diziyi alay konusu yapan program, bu sefer de herkesi kahkahalara boğan bir akşam geçirdi. O anları paylaşan Sezen, skeci çok sevdiğini de göstermiş oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde ekranlarda yer alan diziş beğenileri toplamaya devam ediyor. Derin her ne kadar dizinin sevilmeyen karakteri olsa da hayranlarından oyunculuğuyla övgü dolu mesajlar almaya devam ediyor.

Daha önce başka dizilerde de yer alan Melis Sezen, Sadakatsiz dizisiyle birlikte ekranlardaki yerini garantilemiş oldu. Bundan sonra Sadakatsiz’de ki Derin karakteri, büyük ihtimalle kariyerinde de önemli bir yer tutması bekleniyor. İlerleyen günlerde daha birçok yapımda yer alması beklenen güzel oyuncu, Sadakatsiz dizisiyle kariyerinin başladığını söyledi.

31 Oca 2021 - 17:55 Ankara- Magazin

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