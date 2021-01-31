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- 31 Oca 2021 - 18:15 G: 31 Oca 2021 - 18:24

Baraj Dizisinden Ayrılık Haberi Onaylandı! Sağlık Sorunları Artınca Soluğu Hastanede Aldı!

FOX TV’de yayınlanan Baraj dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden birisi olan Gizem Karaca, Baraj’a sonradan katılmasına rağmen seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izlenmişti. Geçtiğimiz günlerde muhabirlere yakalanan ünlü oyuncu sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Rahatsızlanmasının ardından soluğu hastanede alan oyuncunun Baraj dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Baraj dizisinde Bahar karakterine hayat veren Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde hastaneye gitmiş ve çıkışta muhabirlere yakalanmıştı. Ünlü oyuncu sağlık durumu hakkında açıklama yapınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda ünlü isimlerden gelen sağlık haberlerinden bir yenisi de Gizem Karaca’dan geldi. Milyonlarca kişi oyuncunun sağlık durumunu merak ederken, Baraj dizisinden ayrılmamasını temenni etti.

Baraj dizisinin kadrosundan yer alan Gizem Karaca hem sağlık durumu hem de dizinin kadrosundan ayrılıp ayrılmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncunun sağlık durumunun merak edilmesinin yanı sıra herkes oyuncunun Baraj dizisi kadrosuna veda edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. O açıklama sosyal medya gündeminde adeta deprem etkisi yarattı.

31 Oca 2021 - 18:15 Ankara- Dizi Fragmanları

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