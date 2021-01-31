Baraj Dizisinden Ayrılık Haberi Onaylandı! Sağlık Sorunları Artınca Soluğu Hastanede Aldı!

Baraj dizisinde Bahar karakterine hayat veren Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde hastaneye gitmiş ve çıkışta muhabirlere yakalanmıştı. Ünlü oyuncu sağlık durumu hakkında açıklama yapınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda ünlü isimlerden gelen sağlık haberlerinden bir yenisi de Gizem Karaca’dan geldi. Milyonlarca kişi oyuncunun sağlık durumunu merak ederken, Baraj dizisinden ayrılmamasını temenni etti.

Baraj dizisinin kadrosundan yer alan Gizem Karaca hem sağlık durumu hem de dizinin kadrosundan ayrılıp ayrılmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncunun sağlık durumunun merak edilmesinin yanı sıra herkes oyuncunun Baraj dizisi kadrosuna veda edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. O açıklama sosyal medya gündeminde adeta deprem etkisi yarattı.