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- 31 Oca 2021 - 18:46 G: 31 Oca 2021 - 19:11

Hadise'den İbo Show'a Konuk Olan İsme Sert Eleştiri! Bülent Serttaş'ın O Haline Tepki Gösterdi!

İbo Show’un yayınlanan son bölümüne konuk olarak gelen Bülent Serttaş geceye adeta damga vurdu. Oryantel Didem’in sergilediği dans şovu tüm dikkatleri üzerine çekerken Bülent Serttaş’ın o esnada gözlerini kaçırması seyircinin gözünden kaçmadı. Herkes bu davranışını sorgularken ünlü isimlerden birisi olan Hadise’den eleştiri gecikmedi. Binlerce kişi Hadise’nin Bülent Serttaş’a nasıl bir tepki verdiğini merak etmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her bölümünde birbirinden başarılı isimleri konuk eden İbo Show programının son bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Yıllar önce İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve adını duyuran oryantel Didem’in dans ettiği sahneler ise seyirci tarafından beğeniyle izlendi. Oryantel Didem’in dans ettiği sırada gözlerini kaçıran ve şovu izlemeyen Bülent Serttaş dikkatleri üzerine çekerek Hadise’den eleştiri aldı.

İbo Show programına çıkan oryantel Didem İbo Show’un son bölümünde en çok dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Sergilediği dansıyla geceye damga vuran Didem’in o görüntüleri yakından izlenirken Bülent Serttaş’ın tepkisi seyircinin sinirlenmesine neden oldu. Oryantel Didem’in dans ettiği sıra gözlerini kaçıran ve dansı izlemeyen Bülent Serttaş, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü ve o hareketi Hadise’den tepki almasına neden oldu.

31 Oca 2021 - 18:46 Ankara- Magazin

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