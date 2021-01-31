İbrahim Tatlıses İlk Kez Böyle Ağladı! Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Sunal Ailesi...
İbo Show’da herkesi duygulandıran sahneler yaşandı. Sunal ailesi ve Kemal Sunal için öyle açıklamalar yaptı ki herkesi duygulandırdı. Muazzez Ersoy'dan "İbrahim Bey'in hayranı olmayan var mı?" övgüsünü duyan İbo, "Sen de hayran mıydın?" sorusunu yöneltiyor. "Evet" yanıtını alan Tatlıses, "Neden hiç belli etmedin?" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.
Star TV'nin reyting rekortmeni İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen ' İbo Show'un 11' inci bölümüne herkesi ekrana kilitleyen isimler katıldı. Usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ve Oryantal Didem Kınalı’nın konuk olduğu program, hem güldürdü hem ağlattı.
Programın bir diğer konuğu da usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay’dı. Sempatik oyuncu, "Arada ben size hikayemi anlattım, Benim için çok özel bir şarkı" ifadelerini kullanıydı. Doğa Rutkay'ın açıklamaları sonrasında Tatlıses, "Sen de babaya selam söyle benden" dedi. Bunun üzerine Ali Sunal'dan, "Biz kalkalım mı abi, selamını aldık" esprisi geldi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.