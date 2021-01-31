İbrahim Tatlıses İlk Kez Böyle Ağladı! Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Sunal Ailesi...

Star TV'nin reyting rekortmeni İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen ' İbo Show'un 11' inci bölümüne herkesi ekrana kilitleyen isimler katıldı. Usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ve Oryantal Didem Kınalı’nın konuk olduğu program, hem güldürdü hem ağlattı.

Programın bir diğer konuğu da usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay’dı. Sempatik oyuncu, "Arada ben size hikayemi anlattım, Benim için çok özel bir şarkı" ifadelerini kullanıydı. Doğa Rutkay'ın açıklamaları sonrasında Tatlıses, "Sen de babaya selam söyle benden" dedi. Bunun üzerine Ali Sunal'dan, "Biz kalkalım mı abi, selamını aldık" esprisi geldi

