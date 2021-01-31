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- 31 Oca 2021 - 21:38 G: 31 Oca 2021 - 21:47

İbo Show'a Konuk Olan Bülent Serttaş'a Oryantal Didem'den Sert Açıklama Geldi! 'Saygısızlık' Davası Fena Patladı! Meğer Bülent Serttaş...

İbo Show’a konuk olan Bülent Serttaş, Oryantal Didem dans ederken bakışlarını kaçırması herkesin dikkatini çekmişti. Sosyal medyayı sallayan o anları gören Didem’den de çok sert açıklamalar geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İbo Show 11. Bölümünde birçok ünlü isim yine konuk oldu. Konukların arasında Oryantal Didem, Bülent Serttaş, Muazzez Ersoy, Ali Sunal ve Doğa Rutkay vardı. Geceyi sallayan programda herkesi şaşkına çeviren anlar da yaşandı. Bülent Serttaş’ın Didem’e bakmaması gecenin en çok konuşulan olayı oldu. Sosyal medyadan gelen yorumlarda da Serttaş’ın o halleri çok konuşuldu.

“Gözlerini Kaçırdı..”

Didem Kınalı’nın dans ettiği sırada Bülent Serttaş’ın gözlerini kaçırması ise herkesin dikkatini çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntüler herkesi hem şaşırttı hem güldürdü. O görüntülerden sonra Didem sessizliğini bozdu. Çekimlerde durumu fark etmediğini belirten Didem, çarpıcı açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

31 Oca 2021 - 21:38 Ankara- Magazin

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