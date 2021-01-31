Hande Erçel ve Kerem Bursin Arasında Her Şey Bitti! O Paylaşıma Karşılıksız Kaldı, Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinden Hande Erçel ve Kerem Bursin, hayranları ve magazin camiası tarafından sıkça birbirlerine yakıştırılsalar da kamera arkasında sadece iyi anlaşan iki meslektaş olduklarını söylüyorlar. Erçel ve Bursin’in yaptıkları sosyal medya paylaşımlarına, hayranlarının özel bir ilgisi var ve birinin yaptığı paylaşıma diğerinin yaptığı yorum ve beğeni de heyecanla beklenmeye başlanıyor.
Özellikle Hande Erçel’in zaman zaman dikkat çekici pozlarıyla yer aldığı instagram’da Kerem Bursin’in bu paylaşımlara ne yorum yapacağı ikilinin hayranları tarafından da merakla beklendi. Fotoğrafa yorum yapmayan Bursin takipçileri tarafından “Neden yorum yapmadın?” “Kerem bu fotoğrafı yorumsuz bırakmazdı ne oldu acaba?” “Kerem yorum yapmadı, aranız mı bozuk?” sorularına maruz kaldı.
Hande Erçel, hafta sonu İstanbul’daki güneşli havada çekildiği fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun bu fotoğrafı, hayranları tarafından hızla sosyal medyanın gündemine düşerken günün en çok beğeni alan fotoğrafı oldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.