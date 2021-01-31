Hande Erçel ve Kerem Bursin Arasında Her Şey Bitti! O Paylaşıma Karşılıksız Kaldı, Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Özellikle Hande Erçel’in zaman zaman dikkat çekici pozlarıyla yer aldığı instagram’da Kerem Bursin’in bu paylaşımlara ne yorum yapacağı ikilinin hayranları tarafından da merakla beklendi. Fotoğrafa yorum yapmayan Bursin takipçileri tarafından “Neden yorum yapmadın?” “Kerem bu fotoğrafı yorumsuz bırakmazdı ne oldu acaba?” “Kerem yorum yapmadı, aranız mı bozuk?” sorularına maruz kaldı.

Hande Erçel, hafta sonu İstanbul’daki güneşli havada çekildiği fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun bu fotoğrafı, hayranları tarafından hızla sosyal medyanın gündemine düşerken günün en çok beğeni alan fotoğrafı oldu.