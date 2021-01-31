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- 31 Oca 2021 - 22:09 G: 31 Oca 2021 - 22:17

Hande Erçel ve Kerem Bursin Arasında Her Şey Bitti! O Paylaşıma Karşılıksız Kaldı, Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinden Hande Erçel ve Kerem Bursin, hayranları ve magazin camiası tarafından sıkça birbirlerine yakıştırılsalar da kamera arkasında sadece iyi anlaşan iki meslektaş olduklarını söylüyorlar. Erçel ve Bursin’in yaptıkları sosyal medya paylaşımlarına, hayranlarının özel bir ilgisi var ve birinin yaptığı paylaşıma diğerinin yaptığı yorum ve beğeni de heyecanla beklenmeye başlanıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Özellikle Hande Erçel’in zaman zaman dikkat çekici pozlarıyla yer aldığı instagram’da Kerem Bursin’in bu paylaşımlara ne yorum yapacağı ikilinin hayranları tarafından da merakla beklendi. Fotoğrafa yorum yapmayan Bursin takipçileri tarafından “Neden yorum yapmadın?” “Kerem bu fotoğrafı yorumsuz bırakmazdı ne oldu acaba?” “Kerem yorum yapmadı, aranız mı bozuk?” sorularına maruz kaldı.

Hande Erçel, hafta sonu İstanbul’daki güneşli havada çekildiği fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun bu fotoğrafı, hayranları tarafından hızla sosyal medyanın gündemine düşerken günün en çok beğeni alan fotoğrafı oldu.

31 Oca 2021 - 22:09 Ankara- Magazin

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