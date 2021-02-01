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- 01 Şub 2021 - 10:02 G: 01 Şub 2021 - 10:20

1 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sistemlerinden sorumlu olan EDAŞ bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Elektrik sistemlerinde yaşanan arızaların çözülmesi için gerçekleştirilen bakım ve onarım esnasında planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Planlı elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olacağı ve elektriklerin saat kaçta geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Elektrik kesintileri ile ilgili ayrıntılar ise EDAŞ tarafından güncel olarak vatandaşlara duyuruluyor.

Ali Kurt
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EDAŞ başkentte her dönem bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor olup, bu çalışmaların sıklaştığı dönemler olabiliyor. Özellikle kış dönemlerinde elektrik sistemlerinde yaşanan arızaların artmasına bağlı olarak, bakım çalışmaları da artış gösteriyor. Kış döneminde hava sıcaklıklarının düşmesi elektrik tellerinin dayanıklılığının düşmesine ve arızaların  artmasına neden olurken, kar ve don olaylarının yaşanması da altyapı sistemlerinde sorunlar yaratıyor. Bu arızaları çözmek ve yeni arızaların ortaya çıkmasına engel olmak için çalışan EDAŞ ise bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını daha yoğun şekilde gerçekleştirmeye başlıyor. Ankara’da son dönemlerde artmaya başlayan bakım çalışmaların kaynaklı yaşanan su kesintilerinin hangi ilçelerde gerçekleşeceği ve hangi saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacağı da merak konusu oluyor.

01 Şub 2021 - 10:02 - Yaşam

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