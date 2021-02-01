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- 01 Şub 2021 - 10:27 G: 01 Şub 2021 - 10:41

Didem Arslan Yılmaz Bile Artık Pes Artık Dedi! İşin İçine Cinsellik Karıştı! Yine Bir İsim Dolandırıldı…

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 118. bölümde dolandırılan Amasyalı Damat anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Sahte gelin davasının odağındaki Kızılaslan ailesi, Erkan Yıldırım’ın çayına ilaç atıp 100 bin TL dolandırdılar. Programa katılan Amasyalı Damat, sahte gelin çetesinin uyguladıkları taktikleri de ortaya çıkardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Show TV’de ekranlara gelen 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programındaki sahte gelin gündemin en konuşulan olayları arasında. Günden güne dolandırılan kişi sayısı artarken, dolandırılan 36. şehir de Amasya oldu. Sahte gelin Meltem, Amasya’da çiftçilik yapan Erkan Yıldırım’ı 100 bin TL dolandırdı. Yıldırım’ın anlattıkları herkesin ağzını açık bıraktı. Kardeşi için ‘yengem’ dedi, programda ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

Yayınlanan son bölümde herkesi şaşkına çeviren olay yaşandı. Meltem Kızılaslan, kız kardeşiyle birlikte dolandırdıkları Erkan Yıldırım’ın çayına ilaç atarak 2. katın penceresinden kaçmışlar. Bu iddiaları duyan herkes şaşkına döndü. O esnada Melisay’dan gelen itiraf da herkesi şaşkına çevirdi. Melisay’ın da gittiği evlerde aynı taktiği uygulaması bu çetenin başındakiler tarafından istenmiş.

01 Şub 2021 - 10:27 Ankara- Dizi Haberleri

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