Kış Sezonunda Kayak Turizmi Devam Ediyor! "Turizmin başkenti" Antalya'da Kayak Merkezlerine Büyük Rağbet
Antalya'da kayak merkezlerine ilgi devam ediyor. Tatili fırsat bilen birçok kişi Antalya Kayak Merkezleri'ni tercih etti!
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, Beydağları üzerinde yar alan Saklıkent Kayak Merkezi'nde tatilciler kayak keyfi yaşadı. Bakırlıtepe mevkisine 1971'de dönemin Valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan kayak merkezinde, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması üzerine hareketlilik yaşanıyor. Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent'te, kayakseverler 5 kilometre kesintisiz kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.
Bazı vatandaşların da plastik leğenlerle kayması renkli görüntüler oluşturdu. Konyaaltı Belediyesi ekipleri de yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptığı açılamada, kış turizm merkezlerinden Saklıkent'in yollarını sezon başlamadan yenilediklerini ifade etti. Kışın da yolların açık kalması için mücadele ettiklerini vurgulayan Esen, "Nöbetçi ekiplerimizi önemli kavşaklarda hazır tutuyoruz. Yolda tuzlama çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.