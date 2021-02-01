Masterchef’ten Somer Şef Tüm Çarkları Tersine Döndürdü! Acun Ilıcalı’yla Aynı Yolda İlerlemeye Devam… İşte O Paylaşım!
Masterchef Türkiye’nin en gözde isimlerinden birisi olan Somer Sivrioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Binlerce kişi Masterchef Türkiye’nin ekranlara veda etmesinin ardından hayal kırıklığına engel olamamış ve programın jüri üyelerini yakın takibe almıştı. Somer Şef’in son paylaşımı ise Acun Ilıcalı’nın yolundan ilerlediğinin göstergesi oldu.
Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri üyeliğinde başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyordu. Her sezon ekranlarda büyük yankı uyandıran Masterchef, şampiyonunu belirlemesinin ardından ekranlara veda etti. Bu vedanın ardından herkes şefleri takip etmeye başlayarak, olaylar hakkında bilgi sahibi olmak istedi. Somer Şef’in son paylaşımı ise çarkları çevirdi…
Acun Ilıcalı’nın kanalı olan Tv8’de yayınlanan Masterchef Türkiye’yle hayatımıza giren Somer Sivrioğlu, sempatik tavırları ve tatlı diliyle sevenleri üzerinde büyük bir hayranlık etkisi bırakmıştı. Ünlü şefin o halleri tüm dikkatleri üzerine çekerek, sevenleri tarafından yakın takibe alınmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’yla kariyer hayatının dönüm noktasını yaşayan Somer Şef’in son paylaşımı çarkları tersine döndüren unsur oldu.
01 Şub 2021 - 13:57 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.