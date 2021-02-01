Acun Ilıcalı Yargı Dağıtıyor! Kefaret, Hercai, Arıza’ya Geçmiş Olsun! Artık Televizyon Tarihi Tamamen Değişecek!
Survivor 2021 sezonunun başlamasının ardından programın izleyici kitlesi pür dikkat yaşanan gelişmeleri takip etmeye başladı. Son zamanlarda sosyal medyada adından sık sık söz ettiren Survivor’ın yeni bölümü geceye adeta damga vurdu. Reytinglerde zirveye yerleşen Survivor programı arkasında birçok diziyi bıraktı. Milyonlarca kişi reytingler karşısında büyük bir şok yaşadı.
Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunda olan Survivor 2021 sezonu hızlı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet dikkatlerden kaçmazken binlerce kişi daha şimdiden kimin şampiyon olacağını düşünerek varsayımlarda bulunuyor. Son zamanların en çok ses getiren yapımlarından birisi olan Survivor 2021 sezonu total de zirveye yerleşerek dengeleri değiştirdi.
ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai, seyircisini ekranlara kilitlemeye devam ederken Survivor programının önüne geçemeyerek total de büyük bir düşüş yaşadı. Binlerce kişi dizinin son zamanlarda sıkıcı olmaya başladığını belirterek yakın zamanda final yapacak olma ihtimalini dile getirdi. Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in başrollere hayat verdiği dizi bu hafta totalde 6. sıraya düşerek izleyicisini hüsrana uğrattı.
01 Şub 2021 - 16:32 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.