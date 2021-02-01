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01 Şub 2021 - 16:36

Ücretsiz Clubhouse Davetiyesi Nasıl Alınır Clubhouse Nasıl Kullanılır, Nereden Üye Olunur?

Son dönemlerde popüler hale gelen sosyal medya uygulamalarından biri olan Clubhouse birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Facebook, Whatsapp gibi uygulamalardan son derece farklı olan Clubhouse uygulamasının ne olduğu, nasıl kullanıldığı gibi ayrıtılar merak ediliyor. Sesli etkileşimi mümkün kılan uygulamaya üye olmak için de farklı alternatifler bulunuyor. Clubhouse uygulamasını kullanmak için ücretsiz davetiyenin nasıl verildiği merak konusu olmaya devam ediyor.