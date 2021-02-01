Ücretsiz Clubhouse Davetiyesi Nasıl Alınır Clubhouse Nasıl Kullanılır, Nereden Üye Olunur?
Son dönemlerde popüler hale gelen sosyal medya uygulamalarından biri olan Clubhouse birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Facebook, Whatsapp gibi uygulamalardan son derece farklı olan Clubhouse uygulamasının ne olduğu, nasıl kullanıldığı gibi ayrıtılar merak ediliyor. Sesli etkileşimi mümkün kılan uygulamaya üye olmak için de farklı alternatifler bulunuyor. Clubhouse uygulamasını kullanmak için ücretsiz davetiyenin nasıl verildiği merak konusu olmaya devam ediyor.
Facebook gibi sosyal medya ağlarından ve Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamalarından son derece farklı olan Clubhouse uygulaması sesli etkileşimi mümkün kılıyor. Sosyal ağlar üzerinden bireysel ya da grup tartışmalarının gerçekleşmesini mümkün kılan uygulamanın fotoğraf ve video gönderme gibi özellikleri ise yok. Sosyal medya üzerinden farklı grupların çeşitli konularda sohbet etmesini ya da tartışmasını mümkün kılan Clubhouse uygulamasının nasıl kullanıldığı, nasıl üye olunduğu, ücretli olup olmadığı ise merak ediliyor.
01 Şub 2021 - 16:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.