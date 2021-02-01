Menajerimi Ara Dizisinde Son Yaklaşıyor! Önce Barış Şimdi De Dicle! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak...
Star TV ekranlarının en beğenilen dizisi Menajerimi Ara, son bölümünde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Gizemli kişi tarafından saldırıya uğrayan Dicle, Barış sayesinde kurtuldu. Beren de o kişiden şikayetçi oldu.
Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara, son bölümünde heyecanları doruk noktasına çıkaracak olaylar yaşandı. İzleyici tarafından büyük bir heyecan ve merak ile takip edilen dizinin kadrosunda ise birbirinden başarılı çok sayıda oyuncu var. Kadrosunda, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş, Serhat Teoman gibi usta isimlerin yer aldığı sevilen dizinin yeni bölümünde yaşananlar herkesi ekranlara kilitleyecek.
Barış'ın peşinde bilinmeyen bir kişi var ve bu gizemli kişi sürekli Barış’ın başını derde sokmakla meşgul olurken son bölümde de yaşananlar herkesi heyecanlandırdı. Gizemli kişi Dicle’nin evine girerek ona saldırdı. O sahneler seyircinin nefesini kesti.
01 Şub 2021 - 16:54 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.