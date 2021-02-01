Menajerimi Ara Dizisinde Son Yaklaşıyor! Önce Barış Şimdi De Dicle! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak...

Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara, son bölümünde heyecanları doruk noktasına çıkaracak olaylar yaşandı. İzleyici tarafından büyük bir heyecan ve merak ile takip edilen dizinin kadrosunda ise birbirinden başarılı çok sayıda oyuncu var. Kadrosunda, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş, Serhat Teoman gibi usta isimlerin yer aldığı sevilen dizinin yeni bölümünde yaşananlar herkesi ekranlara kilitleyecek.

Barış'ın peşinde bilinmeyen bir kişi var ve bu gizemli kişi sürekli Barış’ın başını derde sokmakla meşgul olurken son bölümde de yaşananlar herkesi heyecanlandırdı. Gizemli kişi Dicle’nin evine girerek ona saldırdı. O sahneler seyircinin nefesini kesti.