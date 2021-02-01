Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanının Sonu Geliyor! Aynı Yazarın Farklı Kitabı Yayına Giriyor…

Sezonun reyting rekorlarını alt üst eden iki dizisi Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı oldu. Reytingleriyle ortalığı kavuran iki dizinin yanı sıra Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesi de Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanmakta. Danışanlarının hayat hikayelerinden derlediği, gerçek olaylar ve karakterlerden oluşan kitaplardaki hikayeler, dizilere uyarlandıkça arkası da gelmeye devam ediyor.

İstanbullu Gelin dizisiyle başlayan Budayıcıoğlu’nun dizi macerası hız kesmeden devamını getirdi. İstanbullu Gelin kitabından alıntılanan dizi, senaristler tarafından çok değiştirildi ama olayın gerçeğini Kırmızı Oda’da Alya’nın hikayesini izlerken daha iyi gördü izleyici. Zira kitaptaki Süreyya, İstanbullu Gelin’dekinden çok farklıydı ve Kırmızı Oda’da Alya’nın şizofren annesiydi.