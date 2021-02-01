Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanının Sonu Geliyor! Aynı Yazarın Farklı Kitabı Yayına Giriyor…
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesi, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve İstanbullu Gelin... En çok konuşulan diziler, Gülseren Buğdayıcıoğlu’nun kaleminden yazıldı. Reytinglere imzasını atan dizilere bir yenisi daha eklendi. Kitapları tek tek ekranlara taşınan Buğdayıcığlu, 2019 yılında yazdığı kitabını da ekranlarda göreceğiz.
Sezonun reyting rekorlarını alt üst eden iki dizisi Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı oldu. Reytingleriyle ortalığı kavuran iki dizinin yanı sıra Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesi de Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanmakta. Danışanlarının hayat hikayelerinden derlediği, gerçek olaylar ve karakterlerden oluşan kitaplardaki hikayeler, dizilere uyarlandıkça arkası da gelmeye devam ediyor.
İstanbullu Gelin dizisiyle başlayan Budayıcıoğlu’nun dizi macerası hız kesmeden devamını getirdi. İstanbullu Gelin kitabından alıntılanan dizi, senaristler tarafından çok değiştirildi ama olayın gerçeğini Kırmızı Oda’da Alya’nın hikayesini izlerken daha iyi gördü izleyici. Zira kitaptaki Süreyya, İstanbullu Gelin’dekinden çok farklıydı ve Kırmızı Oda’da Alya’nın şizofren annesiydi.
01 Şub 2021 - 17:06 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.