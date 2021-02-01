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- 01 Şub 2021 - 17:05 G: 01 Şub 2021 - 17:12

MEB Engelli Öğretmen Başvurusu 2021... EKPSS 500 Öğretmen Alım Başvuru Şartları, Tarihleri, Branşları Nedir EKPSS Tercihi Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılında engelli öğretmen alımı yapacağını açıkladı. 50 kişilik engelli öğretmen alımı yapılacağının açıklanması üzerine başvuru tarihleri başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartları merak edildi. Alımlar için adayların, 2018 ya da 2020 yılında yapılan EKPSS sınavına girmiş olmaları ve en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarının yanı sıra başvuruların ne zaman son bulacağını da merak ediyor.

Ali Kurt
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 500 kişilik engelli öğretmen alımının yapılacağının açıklanması üzerine, ÖSYM başvuru tarihleri ve tercihleri ile ilgili kılavuz yayınladı. 1 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ön başvurular 5 Şubat 2021 tarihinde ise son bulacak. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için 11 Şubat ek başvuru tarihi olacak. Başvuru sonuçları da şubat ayı içinde açıklanacak.

# 2021

01 Şub 2021 - 17:05 - Gündem

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