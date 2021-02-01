MEB Engelli Öğretmen Başvurusu 2021... EKPSS 500 Öğretmen Alım Başvuru Şartları, Tarihleri, Branşları Nedir EKPSS Tercihi Nasıl Yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılında engelli öğretmen alımı yapacağını açıkladı. 50 kişilik engelli öğretmen alımı yapılacağının açıklanması üzerine başvuru tarihleri başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartları merak edildi. Alımlar için adayların, 2018 ya da 2020 yılında yapılan EKPSS sınavına girmiş olmaları ve en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarının yanı sıra başvuruların ne zaman son bulacağını da merak ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 500 kişilik engelli öğretmen alımının yapılacağının açıklanması üzerine, ÖSYM başvuru tarihleri ve tercihleri ile ilgili kılavuz yayınladı. 1 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ön başvurular 5 Şubat 2021 tarihinde ise son bulacak. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için 11 Şubat ek başvuru tarihi olacak. Başvuru sonuçları da şubat ayı içinde açıklanacak.
01 Şub 2021 - 17:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.