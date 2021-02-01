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01 Şub 2021 - 17:05

MEB Engelli Öğretmen Başvurusu 2021... EKPSS 500 Öğretmen Alım Başvuru Şartları, Tarihleri, Branşları Nedir EKPSS Tercihi Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılında engelli öğretmen alımı yapacağını açıkladı. 50 kişilik engelli öğretmen alımı yapılacağının açıklanması üzerine başvuru tarihleri başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartları merak edildi. Alımlar için adayların, 2018 ya da 2020 yılında yapılan EKPSS sınavına girmiş olmaları ve en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarının yanı sıra başvuruların ne zaman son bulacağını da merak ediyor.