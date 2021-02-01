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- 01 Şub 2021 - 17:17 G: 01 Şub 2021 - 17:47

Cem Yılmaz Rüzgarı Masumlar Apartmanında Da Hissedildi! Gediz’den Sonra Sıra Safiye’ye Geldi! Cem Yılmaz Seriye Bağladı…

Sefirin Kızı’nın Gediz’i, Cem Yılmaz’la yaptığı buluşmada Erşan Kuneri’ye dahil olduğu öğrenilmişti. Bugün yapılan paylaşımla Cem Yılmaz’ın diziye yeni isimler katacağı iddia edildi. Bomba gibi oyuncular Erşan Kuneri için mi bir araya geldi?

Enver Yılmaz
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Geçtiğimiz günlerde Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ve İstanbul’a dönen Uraz Kaygılaroğlu, sürpriz bir buluşma ile Cem Yılmaz’ın evinde bir araya gelmişti. Yılmaz, birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak, Netflix için çekeceği dizisi Erşan Kuneri ile ilgili konuştuklarını not düşmüştü. Kaygılaroğlu’nun da dizide yer alacağı müjdesi herkesi şaşırtırken, Sefirin Kızı dizisinde birlikte oynadığı Bülent Şakrak bile bu buluşmaya “Vay be helal olsun!” yorumuyla ne kadar şaşırdığını göstermişti.

Ezgi Mola... Bülent Şakrak...

Cem Yılmaz yeni yaptığı paylaşımda, Hakan Altun’un ‘Telefon’ şarkısını söyleyen ünlü isimlerin bir araya gelişi ve o anların görüntüleri, Yılmaz’ın takipçileri tarafından bir milyonu geçen bir görüntüleme ile izlendi. Elinde mikrofonla şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu ve yanında oturan Bülent Şakrak ile Ezgi Mola’nın görüntülerini paylaştı. O anların dizi için yapılan bir buluşma olduğu da iddia edildi.

01 Şub 2021 - 17:17 Ankara- Dizi Haberleri

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