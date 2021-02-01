İbrahim Tatlıses Hayatının En Mutlu Anını Yaşadı! Yapımcı Öyle Bir Sürpriz Yaptı Ki Gözü Gönlü Açıldı, Eski Günlere Gitti! “Yakışır İmparator’a!”
İbrahim Tatlıses’ e öyle bir sürpriz yaptılar ki kimse yerinde duramadı. Geceye damgasını vuran sürpriz Tatlıses’in yüzünü güldürdü. Yapımcının Tatlıses’e sürprizi hem İbo Show’u hem ekranları salladı. İzleyenleri geçmişe götüren o anlar, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
İbrahim Tatlıses ekranlara verdiği 9 yıllık aranın sonunda yeniden izleyiciyle buluştu. Bu haftaya da gümbür gümbür giriş yapan Tatlıses, konuklarıyla birlikte izleyiciye eğlence dolu bir akşam sunuyor. Müzik dünyasının sevilen sanatçısı İbrahim Tatlıses, 9 yıl sonra yeniden çekimlerine başladığı 18 yıllık serüveni İbo Show’a kaldığı yerden devam etmeye başladı. Programında konuklarıyla neşeli zaman geçiren ve TV başındaki izleyiciye eğlenceli anlar yaşatan İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show, 11. bölümüyle ekranlara bomba gibi düştü.
Cumartesi akşamlarının en beğenilen programlarından olan İbo Show 11. Bölümüyle de yine izleyiciyi ekranlara çekti. Yayınlanan yeni bölümünde Muazzez Ersoy, Ali Sunal, Bülent Serttaş, Didem Kınalı ve Doğa Rutkay Kamal’ı konuk eden program reytinglerin altını üstüne getirdi.
01 Şub 2021 - 17:26 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.