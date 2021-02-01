Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Şub 2021 - 18:33 G: 01 Şub 2021 - 18:40

Somer Şef O Şehrin Ekonomisini Kalkındırdı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki Talebe Yetişilemiyor!

Ekranların en gözde isimlerinden birisi olan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla beraber tüm dikkatleri üzerine çeken Somer Şef, geçtiğimiz günlerde bir ürünü paylaşarak resmen o şehrin ekonomisini kalkındırdı. Binlerce kişi o ürünü tatmak ve almak istediklerini dile getirdi. O şehirde ürüne talep artınca yetkililer yetişemedi…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye’nin finalinin ardından Masterchef Junior’a geçen Somer Sivrioğlu, ekranlardaki kariyerine devam ederek tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya hesabında reklam yapan Somer Şef, bu sefer yalnızca o ürünün adını sordu. Çoğu insan bilse de çoğu ne olduğunu anlayamadı. Somer Siviroğlu’nun o paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları o ürünü almak için talepte bulundu.

Yaptığı yemekler ve başarılı kariyer hayatıyla adını ekranlara kazıyan Somer Sivrioğlu, uzun soluklu kariyer hayatının ardından Masterchef Türkiye’yle adını herkese duyurmuş ve sevilen isimlerden birisi olmuştu. Bazı zamanlar sosyal medya hesabı üzerinden tarifler veren Somer Şef, en çokta kadınlar tarafından takibe alınıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bir ürünün paylaşımını yapan Somer Şef, tüm dikkatleri üzerine çekti.

01 Şub 2021 - 18:33 Ankara- Masterchef Türkiye 2020

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’ten Somer Şef Tüm Çarkları Tersine Döndürdü! Acun Ilıcalı’yla Aynı Yolda İlerlemeye Devam… İşte O Paylaşım! mask
Masterchef’ten Somer Şef Tüm Çarkları Tersine Döndürdü! Acun Ilıcalı’yla Aynı Yolda İlerlemeye Devam… İşte O Paylaşım!
Masterchef Emir Şampiyon Olmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Artık Tüm Geliri O Platforma Bağlı! mask
Masterchef Emir Şampiyon Olmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Artık Tüm Geliri O Platforma Bağlı!
Somer Şef Yeme – İçme Sektörüne İsyan Etti! Yetkililere Seslendi, Çaresiz Kaldığını Duyurdu! Destek Üzerine Destek Yağıyor… mask
Somer Şef Yeme – İçme Sektörüne İsyan Etti! Yetkililere Seslendi, Çaresiz Kaldığını Duyurdu! Destek Üzerine Destek Yağıyor…
Masterchef Somer Şef Serhat ve Barbaros’a İnanılmaz Bir Teklif Yaptı! Çok Yakınlardı, Artık İkiz Olacaklar! Bu İddia Ortalığı Karıştırır… mask
Masterchef Somer Şef Serhat ve Barbaros’a İnanılmaz Bir Teklif Yaptı! Çok Yakınlardı, Artık İkiz Olacaklar! Bu İddia Ortalığı Karıştırır…
Masterchef Danilo Şef’ten İnanılmaz Hareket! Kızlar Instagramını İstila Edince, Eşi Çözümü Böyle Buldu! Parmağında… mask
Masterchef Danilo Şef’ten İnanılmaz Hareket! Kızlar Instagramını İstila Edince, Eşi Çözümü Böyle Buldu! Parmağında…
Masterchef Serhat ve Barbaros Ayrılmaz İkili Oldu! Önce Oraya Gittiler, Şimdi Yeni Projeleriyle Herkesi Şok Ettiler! mask
Masterchef Serhat ve Barbaros Ayrılmaz İkili Oldu! Önce Oraya Gittiler, Şimdi Yeni Projeleriyle Herkesi Şok Ettiler!
Masterchef Somer Şef Oğlu İçin Müthiş Fedakarlık Yaptı! Oğlunun Adını Kainata Duyuracak! Elinden Tuttu, Programın Başına Geçirdi… mask
Masterchef Somer Şef Oğlu İçin Müthiş Fedakarlık Yaptı! Oğlunun Adını Kainata Duyuracak! Elinden Tuttu, Programın Başına Geçirdi…
Masterchef Danilo Şef Artık Televizyondan Ümidini Kesti! O Platformda Kendi İçeriklerini Üretiyor! Milyonlarca Kadın Hayranlıkla İzliyor… mask
Masterchef Danilo Şef Artık Televizyondan Ümidini Kesti! O Platformda Kendi İçeriklerini Üretiyor! Milyonlarca Kadın Hayranlıkla İzliyor…
Masterchef Serhat ve Barbaros Ortak Oluyor! Şefler ve Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu! “Paraya Para Demeyecekler…” mask
Masterchef Serhat ve Barbaros Ortak Oluyor! Şefler ve Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu! “Paraya Para Demeyecekler…”
Masterchef Emir ve Danla Bilic Aşklarını Ortaya Koydular! O Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı! En Sevdiği Fotoğraf... mask
Masterchef Emir ve Danla Bilic Aşklarını Ortaya Koydular! O Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı! En Sevdiği Fotoğraf...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Borsalarda Yükseliş Hareketi Başladı! New York Borsası Yükselişle Açıldı mask
Borsalarda Yükseliş Hareketi Başladı! New York Borsası Yükselişle Açıldı
İbrahim Tatlıses Hayatının En Mutlu Anını Yaşadı! Yapımcı Öyle Bir Sürpriz Yaptı Ki Gözü Gönlü Açıldı, Eski Günlere Gitti! “Yakışır İmparator’a!” mask
İbrahim Tatlıses Hayatının En Mutlu Anını Yaşadı! Yapımcı Öyle Bir Sürpriz Yaptı Ki Gözü Gönlü Açıldı, Eski Günlere Gitti! “Yakışır İmparator’a!”
Barcelona'da Messi Krizi Giderek Büyüyor! Hiç Oynaması Bile 39 Milyon Avro Kasadan Çıkacak! mask
Barcelona'da Messi Krizi Giderek Büyüyor! Hiç Oynaması Bile 39 Milyon Avro Kasadan Çıkacak!
Cem Yılmaz Rüzgarı Masumlar Apartmanında Da Hissedildi! Gediz’den Sonra Sıra Safiye’ye Geldi! Cem Yılmaz Seriye Bağladı… mask
Cem Yılmaz Rüzgarı Masumlar Apartmanında Da Hissedildi! Gediz’den Sonra Sıra Safiye’ye Geldi! Cem Yılmaz Seriye Bağladı…
Vaka Sayılarının Önüne Geçilemiyor! Can Kayıpları Giderek Artıyor mask
Vaka Sayılarının Önüne Geçilemiyor! Can Kayıpları Giderek Artıyor
Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanının Sonu Geliyor! Aynı Yazarın Farklı Kitabı Yayına Giriyor… mask
Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanının Sonu Geliyor! Aynı Yazarın Farklı Kitabı Yayına Giriyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL