Somer Şef O Şehrin Ekonomisini Kalkındırdı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki Talebe Yetişilemiyor!

Masterchef Türkiye’nin finalinin ardından Masterchef Junior’a geçen Somer Sivrioğlu, ekranlardaki kariyerine devam ederek tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya hesabında reklam yapan Somer Şef, bu sefer yalnızca o ürünün adını sordu. Çoğu insan bilse de çoğu ne olduğunu anlayamadı. Somer Siviroğlu’nun o paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları o ürünü almak için talepte bulundu.

Yaptığı yemekler ve başarılı kariyer hayatıyla adını ekranlara kazıyan Somer Sivrioğlu, uzun soluklu kariyer hayatının ardından Masterchef Türkiye’yle adını herkese duyurmuş ve sevilen isimlerden birisi olmuştu. Bazı zamanlar sosyal medya hesabı üzerinden tarifler veren Somer Şef, en çokta kadınlar tarafından takibe alınıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bir ürünün paylaşımını yapan Somer Şef, tüm dikkatleri üzerine çekti.