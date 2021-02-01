Somer Şef O Şehrin Ekonomisini Kalkındırdı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki Talebe Yetişilemiyor!
Ekranların en gözde isimlerinden birisi olan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla beraber tüm dikkatleri üzerine çeken Somer Şef, geçtiğimiz günlerde bir ürünü paylaşarak resmen o şehrin ekonomisini kalkındırdı. Binlerce kişi o ürünü tatmak ve almak istediklerini dile getirdi. O şehirde ürüne talep artınca yetkililer yetişemedi…
Masterchef Türkiye’nin finalinin ardından Masterchef Junior’a geçen Somer Sivrioğlu, ekranlardaki kariyerine devam ederek tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya hesabında reklam yapan Somer Şef, bu sefer yalnızca o ürünün adını sordu. Çoğu insan bilse de çoğu ne olduğunu anlayamadı. Somer Siviroğlu’nun o paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları o ürünü almak için talepte bulundu.
Yaptığı yemekler ve başarılı kariyer hayatıyla adını ekranlara kazıyan Somer Sivrioğlu, uzun soluklu kariyer hayatının ardından Masterchef Türkiye’yle adını herkese duyurmuş ve sevilen isimlerden birisi olmuştu. Bazı zamanlar sosyal medya hesabı üzerinden tarifler veren Somer Şef, en çokta kadınlar tarafından takibe alınıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bir ürünün paylaşımını yapan Somer Şef, tüm dikkatleri üzerine çekti.
01 Şub 2021 - 18:33 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.