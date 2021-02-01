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- 01 Şub 2021 - 19:15 G: 01 Şub 2021 - 19:24

Esra Erol’da 18 Yaşındaki Kız Faciası! Uyuşturucu Bağımlısı Çocuğun Eline Düştü! Esra Erol Tutup Kurtardı! Tüyler Diken Diken Oldu...

18 yaşındaki Meltem, “Markete gidiyorum.” diye evden çıktı, T.Y'nin yanına Gaziantep’e gitti. T. hakkında çıkan gerçekler ortaya çıkınca M. kararını değiştirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV’nin favori programı Esra Erol’da yeni bir kayıp davası daha çözüldü. Annesini ve ablası Esra Erol’a başvuran, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki M.G. programa katıldı, yanına kaçtığı çocuğun hakkında çıkan gerçekler ortaya çıkınca ailesiyle dönme kararı kaldı.

Denizli’den Gaziantep’e sosyal medyadan tanıştığı sevgilisi Tolga Y.’ın yanına giden Meltem’in ailesi Esra Erol’a başvurdu. Gözleri yaşlı anne, ağlaya ağlaya kızı Meltem’i çağırdı. Yayına gelen Meltem, annesinin gözyaşlarına dayanamadı. “Korktum.” diyerek gelmediğini söyleyen Meltem, ailesinin programa çıkmasının ardından canlı yayına bağlandı, daha sonra programa katıldı. Tolga’nın ailesinin yanında kalan Meltem, imam nikahlarının da kıyıldığını söyledi.

01 Şub 2021 - 19:15 Ankara- Dizi Haberleri

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