Survivor’da Öykü Hayrettin’i Sinir Krizine Soktu! Hayrettin’in Bağırmaktan Resmen Sesi Kısıldı!
Survivor’un 18. bölüm fragmanı herkesi şaşkına çevirdi. Hayrettin’in Öykü’ye bağırmaktan sesi kısıldı. Oyun performanslarının düşmesi, takımda kavgalara yer açtı. Adada ortalık karıştı.
Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler konseptiyle reytingleri kırmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı sunuculuğunda gerçekleşen Survivor 2021 yayınlandığı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve perşembe günlerinde ekranları sallamaya bırakmıyor. Her fragmanıyla, her bölümüyle en çok konuşulan program olan Survivor 2021, yarışmacılarıyla da gündemden düşmüyor. 18. bölümde de çok konuşulan anlar yaşandı, sinir krizine girenler oldu.
18. Bölüm fragmanı yayınlanan Survivor 2021, Ünlüler Takımı’ndan ayrılan Bahar Seviş ve Emin Günenç adaya veda ederken gelen yeni isimler de adaya damgasını vurdu. Adaya yeni isimlerin gelmesiyle birlikte gerilim arttı. Oyunlardaki performans düşüklüğü takım arkadaşlarının birbirine düşmesine sebep oldu.
01 Şub 2021 - 20:00 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.