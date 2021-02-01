Survivor’da Öykü Hayrettin’i Sinir Krizine Soktu! Hayrettin’in Bağırmaktan Resmen Sesi Kısıldı!

Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler konseptiyle reytingleri kırmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı sunuculuğunda gerçekleşen Survivor 2021 yayınlandığı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve perşembe günlerinde ekranları sallamaya bırakmıyor. Her fragmanıyla, her bölümüyle en çok konuşulan program olan Survivor 2021, yarışmacılarıyla da gündemden düşmüyor. 18. bölümde de çok konuşulan anlar yaşandı, sinir krizine girenler oldu.

18. Bölüm fragmanı yayınlanan Survivor 2021, Ünlüler Takımı’ndan ayrılan Bahar Seviş ve Emin Günenç adaya veda ederken gelen yeni isimler de adaya damgasını vurdu. Adaya yeni isimlerin gelmesiyle birlikte gerilim arttı. Oyunlardaki performans düşüklüğü takım arkadaşlarının birbirine düşmesine sebep oldu.