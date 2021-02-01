Müge Anlı’da Akıllara Zarar Olay! 3,5 Yaşındaydı Kayboldu, Şu an 40 Yaşında! Tüyler Diken Diken…
ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı yayın günlerinde izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Binlerce kişi Müge Anlı’nın başarıları karşısında şaşkınlıklarına engel olamazken stüdyoda meydana gelen olaylar akıllara adeta durgunluk verdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma K., 37 yıl önce İstanbul Harem Otogarı’nda kaçırılan kızı Emel S.’yi aradığını dile getirdi.
Müge Anlı programına Antalya’dan katılan Fatma Hanım, 1980 yılında kızı Emel S.’nin İstanbul Harem Otogarı’nda kaçırıldığını ifade etti. Kaçırıldığında 3,5 yaşında olan Emel S.’nin şimdilerde ise 40 yaşında olduğu belirtildi. Daha çocuk yaşta anne olduğunu söyleyen Fatma Hanım, 13 yaşındayken kaçırıldığını ve evlendiğini dile getirdi. 14 yaşındayken hamile olduğunu söyleyen Fatma Hanım eşinden işkence gördüğünü ifade etti.
37 yıl önce kaybolan kızı Emel S.’ye hamile kaldıktan sonra şiddet gördüğü gerekçesiyle annesinin yanına gittiğini belirten Fatma Hanım, doğumu annesinin yanında yaptığını belirtti. Daha sonra kızı Emel’le beraber ablasının yanına gittiğini söyleyen Fatma Hanım, o sırada evlenmek istediğini fakat yaşı küçük olduğu için kendisine nikah yapılamadığını belirtti. Evliliğinde çocuğunun mutlu olduğunu düşünen Fatma Hanım sonrasında kızının eşinden şiddet gördüğünü fark ettiğini ifade etti.
01 Şub 2021 - 20:25 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.