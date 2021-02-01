Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Şub 2021 - 20:25 G: 01 Şub 2021 - 20:30

Müge Anlı’da Akıllara Zarar Olay! 3,5 Yaşındaydı Kayboldu, Şu an 40 Yaşında! Tüyler Diken Diken…

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı yayın günlerinde izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Binlerce kişi Müge Anlı’nın başarıları karşısında şaşkınlıklarına engel olamazken stüdyoda meydana gelen olaylar akıllara adeta durgunluk verdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma K., 37 yıl önce İstanbul Harem Otogarı’nda kaçırılan kızı Emel S.’yi aradığını dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge Anlı programına Antalya’dan katılan Fatma Hanım, 1980 yılında kızı Emel S.’nin İstanbul Harem Otogarı’nda kaçırıldığını ifade etti. Kaçırıldığında 3,5 yaşında olan Emel S.’nin şimdilerde ise 40 yaşında olduğu belirtildi. Daha çocuk yaşta anne olduğunu söyleyen Fatma Hanım, 13 yaşındayken kaçırıldığını ve evlendiğini dile getirdi. 14 yaşındayken hamile olduğunu söyleyen Fatma Hanım eşinden işkence gördüğünü ifade etti.

37 yıl önce kaybolan kızı Emel S.’ye hamile kaldıktan sonra şiddet gördüğü gerekçesiyle annesinin yanına gittiğini belirten Fatma Hanım, doğumu annesinin yanında yaptığını belirtti. Daha sonra kızı Emel’le beraber ablasının yanına gittiğini söyleyen Fatma Hanım, o sırada evlenmek istediğini fakat yaşı küçük olduğu için kendisine nikah yapılamadığını belirtti. Evliliğinde çocuğunun mutlu olduğunu düşünen Fatma Hanım sonrasında kızının eşinden şiddet gördüğünü fark ettiğini ifade etti.

01 Şub 2021 - 20:25 Ankara- Müge Anlı Haberleri

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle
Müge Anlı'da İşlenen O Olay Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor! "Möge Apla" mask
Müge Anlı'da İşlenen O Olay Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor! "Möge Apla"
Müge Anlı'da Organize İşler Çetesi Resmen Çökertildi! Kardeşi, Yengesi Hatta Anne - Babası Bile Gözaltına Alındı! Bir Aile Çöktü! mask
Müge Anlı'da Organize İşler Çetesi Resmen Çökertildi! Kardeşi, Yengesi Hatta Anne - Babası Bile Gözaltına Alındı! Bir Aile Çöktü!
Hasan Kiraz Cinayetinde Son Durum Ne? Müge Anlı Hasan Kiraz Cinayetini Çözdü Mü? mask
Hasan Kiraz Cinayetinde Son Durum Ne? Müge Anlı Hasan Kiraz Cinayetini Çözdü Mü?
Müge Anlı’nın Canlı Yayınını Polisler Bastı! Gözaltına Alınacağını Öğrendi, Yaygarayı Bastı! Stüdyoyu Resmen Dağıttı! mask
Müge Anlı’nın Canlı Yayınını Polisler Bastı! Gözaltına Alınacağını Öğrendi, Yaygarayı Bastı! Stüdyoyu Resmen Dağıttı!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’da Aranan Arzu Aygün’ün Cesedi Bulundu! mask
Müge Anlı’da Aranan Arzu Aygün’ün Cesedi Bulundu!
Müge Anlı’da Milyonları Titreten Yasak Aşk Faciası! Böyle Baba da Anne de Olmaz Olsun! “5 Dakika İçin 2 Çocuk Öksüz Kaldı, Yazıklar Olsun!” mask
Müge Anlı’da Milyonları Titreten Yasak Aşk Faciası! Böyle Baba da Anne de Olmaz Olsun! “5 Dakika İçin 2 Çocuk Öksüz Kaldı, Yazıklar Olsun!”
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor’da Öykü Hayrettin’i Sinir Krizine Soktu! Hayrettin’in Bağırmaktan Resmen Sesi Kısıldı! mask
Survivor’da Öykü Hayrettin’i Sinir Krizine Soktu! Hayrettin’in Bağırmaktan Resmen Sesi Kısıldı!
Survivor Steven Barış’a Çok Sert Vurdu! Sakatlandığı Düşünülüyor… Steven Uyumsuz Hareketler Sebebiyle Diskalifiye Edilebilir! mask
Survivor Steven Barış’a Çok Sert Vurdu! Sakatlandığı Düşünülüyor… Steven Uyumsuz Hareketler Sebebiyle Diskalifiye Edilebilir!
Esra Erol’da 18 Yaşındaki Kız Faciası! Uyuşturucu Bağımlısı Çocuğun Eline Düştü! Esra Erol Tutup Kurtardı! Tüyler Diken Diken Oldu... mask
Esra Erol’da 18 Yaşındaki Kız Faciası! Uyuşturucu Bağımlısı Çocuğun Eline Düştü! Esra Erol Tutup Kurtardı! Tüyler Diken Diken Oldu...
Survıvor’ın O Yarışmacısı Adadan Tiktok’a Meydan Okudu! Tüm Sosyal Medya Dalga Geçiyor! “Bu Kadar Olur!” mask
Survıvor’ın O Yarışmacısı Adadan Tiktok’a Meydan Okudu! Tüm Sosyal Medya Dalga Geçiyor! “Bu Kadar Olur!”
Somer Şef O Şehrin Ekonomisini Kalkındırdı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki Talebe Yetişilemiyor! mask
Somer Şef O Şehrin Ekonomisini Kalkındırdı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki Talebe Yetişilemiyor!
Borsalarda Yükseliş Hareketi Başladı! New York Borsası Yükselişle Açıldı mask
Borsalarda Yükseliş Hareketi Başladı! New York Borsası Yükselişle Açıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL