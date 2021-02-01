Müge Anlı’da Akıllara Zarar Olay! 3,5 Yaşındaydı Kayboldu, Şu an 40 Yaşında! Tüyler Diken Diken…

Müge Anlı programına Antalya’dan katılan Fatma Hanım, 1980 yılında kızı Emel S.’nin İstanbul Harem Otogarı’nda kaçırıldığını ifade etti. Kaçırıldığında 3,5 yaşında olan Emel S.’nin şimdilerde ise 40 yaşında olduğu belirtildi. Daha çocuk yaşta anne olduğunu söyleyen Fatma Hanım, 13 yaşındayken kaçırıldığını ve evlendiğini dile getirdi. 14 yaşındayken hamile olduğunu söyleyen Fatma Hanım eşinden işkence gördüğünü ifade etti.

37 yıl önce kaybolan kızı Emel S.’ye hamile kaldıktan sonra şiddet gördüğü gerekçesiyle annesinin yanına gittiğini belirten Fatma Hanım, doğumu annesinin yanında yaptığını belirtti. Daha sonra kızı Emel’le beraber ablasının yanına gittiğini söyleyen Fatma Hanım, o sırada evlenmek istediğini fakat yaşı küçük olduğu için kendisine nikah yapılamadığını belirtti. Evliliğinde çocuğunun mutlu olduğunu düşünen Fatma Hanım sonrasında kızının eşinden şiddet gördüğünü fark ettiğini ifade etti.