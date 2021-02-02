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- 02 Şub 2021 - 14:36 G: 02 Şub 2021 - 14:42

Survivor'da Resmen Çatışma Çıktı! 2 Takım Birbirine Girince Acun Ilıcalı Hemen Araya Girdi! Yaptığı Uyarıyla Yarışmacıların Survivor Kariyerini Çizdi!

Ekranların en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor’da her geçen bölümde heyecan bir tık daha artıyor. Her bölümde farklı oyunlar oynayan yarışmacılar arasında ise rekabet giderek büyüyor. Rekabetin büyümesiyle birlikte gönüllüler ve ünlüler takımı arasında ipler geriliyor. Yayınlanan son bölümlerde ise bir tartışma alevlendi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Takımlarının haklarını ve kendi haklarını savunmak için çabalayan yarışmacı isimler ise sık sık tartışma yaşıyorlar. Poyraz ve Çağrı arasında çıkan ‘abi’ tartışması ise dikkatleri üzerine çekmişti. Barış ve Steven'ınında katıldığı tartışmada gergin anlar yaşanmıştı. Acun Ilıcalı ise tartışmaya son dakika müdahale olmuş ve olası bir kavganın önüne geçmişti.

Ödül oyunu için kıyasıya yarışan yarışmacılar arasında futbol maçı düzenlemişti. Düzenlenen maçın ardından ise belli isimler sahaya çıkıyor ve performansını sergileyerek takımlarına sayı aldırmaya çalışıyordu. Oyunun sonunda ise 10 sayı yapan takım büyük ödülün sahibi olacaktı. Çağrı ve Poyraz karşılaşmasının hemen ardından ise büyük bir tartışma çıkmıştı.

02 Şub 2021 - 14:36 Ankara- Survivor 2021

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