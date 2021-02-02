Survivor'da Resmen Çatışma Çıktı! 2 Takım Birbirine Girince Acun Ilıcalı Hemen Araya Girdi! Yaptığı Uyarıyla Yarışmacıların Survivor Kariyerini Çizdi!

Takımlarının haklarını ve kendi haklarını savunmak için çabalayan yarışmacı isimler ise sık sık tartışma yaşıyorlar. Poyraz ve Çağrı arasında çıkan ‘abi’ tartışması ise dikkatleri üzerine çekmişti. Barış ve Steven'ınında katıldığı tartışmada gergin anlar yaşanmıştı. Acun Ilıcalı ise tartışmaya son dakika müdahale olmuş ve olası bir kavganın önüne geçmişti.

Ödül oyunu için kıyasıya yarışan yarışmacılar arasında futbol maçı düzenlemişti. Düzenlenen maçın ardından ise belli isimler sahaya çıkıyor ve performansını sergileyerek takımlarına sayı aldırmaya çalışıyordu. Oyunun sonunda ise 10 sayı yapan takım büyük ödülün sahibi olacaktı. Çağrı ve Poyraz karşılaşmasının hemen ardından ise büyük bir tartışma çıkmıştı.