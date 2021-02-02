Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Şub 2021 - 14:43 G: 02 Şub 2021 - 15:02

Uyanış Büyük Selçuklu'da Aslanın Dişisinin de Aslan Olduğu Kanıtlandı! Seyircilerin Göğsü Kabardı! “Helal Olsun!”

Uyanış Büyük Selçuklu yayın hayatına kaldığı yerden devam ederek izleyicisini adeta ekranlara kilitliyor. Her bölümünde yeni bir olaya yelken açan dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Melikşah zehirlenmiş ve herkesi korkunç bir durumun içerisine sürüklemişti. Ortalarda gözükmeyen Melikşah’ın tüm yetkilerini devir alan Zübeyde Hatun, sarayda ileri geri konuşan o gafile dersini verdi. Seyirci ise şaşkınlığına engel olamadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Trt1 ekranlarının en gözde dizilerinden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu, son bölümünde dikkatleri üzerine çekti. Maruz kaldığı zehrin etkisiyle ölüm kalım savaşı veren Melikşah’ın yokluğu, Isfahan’da dengelerin değişmesine neden oldu. Hem ahali hem de ordu içinde başlayan huzursuzluklar herkesi endişelendirdi. Saraya gelerek sultanın ortada olmadığını söyleyen o gafil ise Zübeyde Hatun tarafından cezalandırıldı!

Melikşah’ın yokluğundan faydalanmak isteyen gafiller, Zübeyde Hatun’un üstüne giderek onu köşeye sıkıştırmak istedi. Güçsüz olduğu düşünülen Zübeyde Hatun’un gafillere verdiği ders, aslanın dişisinin de aslan olduğunu kanıtladı. O sahneler karşısında Zübeyde Hatun’a karşı hayranlıklarını gizleyemeyen seyircinin adeta göğsü kabardı. Binlerce kişi Zübeyde Hatun’un o sahnelerini yeniden izleyerek hem gurur duydu hem de o gafile sinirlendi.

02 Şub 2021 - 14:43 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Baraj Dizisi 25. Bölüm Full İzle FOX TV! 2 Şubat Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baraj Dizisi 25. Bölüm Full İzle FOX TV! 2 Şubat Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hekimoğlu Dizisi 35. Bölüm Full İzle Kanal D! 2 Şubat 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Hekimoğlu Dizisi 35. Bölüm Full İzle Kanal D! 2 Şubat 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. Bölüm Full İzle! 2 Şubat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. Bölüm Full İzle! 2 Şubat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Masumlar Apartmanı Dizisi 20. Bölüm Full İzle Star TV! 2 Şubat Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı Dizisi 20. Bölüm Full İzle Star TV! 2 Şubat Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doya Doya Moda 2 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 146. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 2 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 146. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Sefirin Kızı Dizisinde Tepki Çeken Sahne! Nare'yi Çocuğundan Saklayınca Sosyal Medya Karıştı... Gündemin İsmi Oldular! mask
Sefirin Kızı Dizisinde Tepki Çeken Sahne! Nare'yi Çocuğundan Saklayınca Sosyal Medya Karıştı... Gündemin İsmi Oldular!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Çarşamba Star TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Çarşamba Star TV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Tüm Sırları Çözdü! Cansu, Leyla'yı Aratınca Sosyal Medya Karıştı! Cansu Olayları Karmakarışık Yaptı! mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Tüm Sırları Çözdü! Cansu, Leyla'yı Aratınca Sosyal Medya Karıştı! Cansu Olayları Karmakarışık Yaptı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel Derin Yırtmaçlı Minisiyle Paylaşım Yapınca Sosyal Medyada Gündem Oldu! Yorumlar Peş Peşe Geldi! Kerem Bürsin ise Sessiz Sedasız... mask
Hande Erçel Derin Yırtmaçlı Minisiyle Paylaşım Yapınca Sosyal Medyada Gündem Oldu! Yorumlar Peş Peşe Geldi! Kerem Bürsin ise Sessiz Sedasız...
İstihdama Büyük Destek Geldi! Tam 14 Milyar Avro Desteklendi mask
İstihdama Büyük Destek Geldi! Tam 14 Milyar Avro Desteklendi
30 Yıldır Yerli Üretime Büyük Destek! Metro Türkiye CEO'su Açıkladı mask
30 Yıldır Yerli Üretime Büyük Destek! Metro Türkiye CEO'su Açıkladı
Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu Oluşturuldu! Sosyal Ve Ekonomik Değişmeler Tespit Edilecek! mask
Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu Oluşturuldu! Sosyal Ve Ekonomik Değişmeler Tespit Edilecek!
Ordu Etkisini Gösterdi Tüm Uçuşlar Durduruldu! mask
Ordu Etkisini Gösterdi Tüm Uçuşlar Durduruldu!
Otomotiv Sektöründe Pozitif Beklentiler Arttı! Süreç Normale Dönmeye Başladı mask
Otomotiv Sektöründe Pozitif Beklentiler Arttı! Süreç Normale Dönmeye Başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL