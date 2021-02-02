Uyanış Büyük Selçuklu'da Aslanın Dişisinin de Aslan Olduğu Kanıtlandı! Seyircilerin Göğsü Kabardı! “Helal Olsun!”
Uyanış Büyük Selçuklu yayın hayatına kaldığı yerden devam ederek izleyicisini adeta ekranlara kilitliyor. Her bölümünde yeni bir olaya yelken açan dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Melikşah zehirlenmiş ve herkesi korkunç bir durumun içerisine sürüklemişti. Ortalarda gözükmeyen Melikşah’ın tüm yetkilerini devir alan Zübeyde Hatun, sarayda ileri geri konuşan o gafile dersini verdi. Seyirci ise şaşkınlığına engel olamadı.
Trt1 ekranlarının en gözde dizilerinden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu, son bölümünde dikkatleri üzerine çekti. Maruz kaldığı zehrin etkisiyle ölüm kalım savaşı veren Melikşah’ın yokluğu, Isfahan’da dengelerin değişmesine neden oldu. Hem ahali hem de ordu içinde başlayan huzursuzluklar herkesi endişelendirdi. Saraya gelerek sultanın ortada olmadığını söyleyen o gafil ise Zübeyde Hatun tarafından cezalandırıldı!
Melikşah’ın yokluğundan faydalanmak isteyen gafiller, Zübeyde Hatun’un üstüne giderek onu köşeye sıkıştırmak istedi. Güçsüz olduğu düşünülen Zübeyde Hatun’un gafillere verdiği ders, aslanın dişisinin de aslan olduğunu kanıtladı. O sahneler karşısında Zübeyde Hatun’a karşı hayranlıklarını gizleyemeyen seyircinin adeta göğsü kabardı. Binlerce kişi Zübeyde Hatun’un o sahnelerini yeniden izleyerek hem gurur duydu hem de o gafile sinirlendi.
02 Şub 2021 - 14:43 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.