Uyanış Büyük Selçuklu'da Aslanın Dişisinin de Aslan Olduğu Kanıtlandı! Seyircilerin Göğsü Kabardı! “Helal Olsun!”

Trt1 ekranlarının en gözde dizilerinden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu, son bölümünde dikkatleri üzerine çekti. Maruz kaldığı zehrin etkisiyle ölüm kalım savaşı veren Melikşah’ın yokluğu, Isfahan’da dengelerin değişmesine neden oldu. Hem ahali hem de ordu içinde başlayan huzursuzluklar herkesi endişelendirdi. Saraya gelerek sultanın ortada olmadığını söyleyen o gafil ise Zübeyde Hatun tarafından cezalandırıldı!

Melikşah’ın yokluğundan faydalanmak isteyen gafiller, Zübeyde Hatun’un üstüne giderek onu köşeye sıkıştırmak istedi. Güçsüz olduğu düşünülen Zübeyde Hatun’un gafillere verdiği ders, aslanın dişisinin de aslan olduğunu kanıtladı. O sahneler karşısında Zübeyde Hatun’a karşı hayranlıklarını gizleyemeyen seyircinin adeta göğsü kabardı. Binlerce kişi Zübeyde Hatun’un o sahnelerini yeniden izleyerek hem gurur duydu hem de o gafile sinirlendi.