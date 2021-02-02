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- 02 Şub 2021 - 16:54 G: 02 Şub 2021 - 18:14

Anaokulları Açılıyor Mu? 15 Şubat Pazartesi 8. ve 12. Sınıflarda Yüz Yüze Eğitim Var Mı?

Yüz yüze eğitime geçiş son aylarda veliler ve öğrenciler tarafından en çok merak edilen konu oluyordu. 2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin online eğitim ile kapatılmasının ardından veliler, ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçilecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün düzenlediği basın açıklaması ile ikinci dönem yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzun zamandır Türkiye gündeminin en tartışmalı konularından biri olan yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklama yaptı. Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği yüz yüze eğitim tarihleri ile ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, tüm kademelerde nasıl geçiş yapılacağını, hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

Yüz yüze eğitime geçiş son aylarda veliler ve öğrenciler tarafından en çok merak edilen konu oluyordu. 2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin online eğitim ile kapatılmasının ardından veliler, ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçilecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün düzenlediği basın açıklaması ile ikinci dönem yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk hangi sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime geçeceğini ve geçişin ne şekilde yapılacağını belirtti.

02 Şub 2021 - 16:54 - Gündem

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